Desde el año 2021 han llegado 4.224 afganos buscando refugio en España desde la caída de Kabul en manos de los talibanes, de la ue hoy se cumplen cuatro años, ya que tuvo lugar un 15 de agosto. Cierto es que también, desde entonces, los ciudadanos de este país han enfrentado cada vez más trabas para llegar a España, empujados a rutas cada vez más peligrosas, incluso arriesgando su vida en un cayuco hasta Canarias.

Cuatro años desde que Afganistán vivió la llegada al poder de los talibanes y cuatro años desde la conocida como toma de Kabul. Esta fecha fue el inicio de un periodo en el que muchos ciudadanos, con unos "perfiles muy claros", se convirtieron rápidamente en objeto de persecución, según señala a EFE la coordinadora de Jurídico de la ONG Accem, Judith García. Los refugiados son funcionarios que trabajaban para el anterior régimen, militares y cuerpos y fuerzas de seguridad, figuras políticas opositoras y determinados perfiles profesionales como abogados, periodistas y activistas defensores de los derechos humanos, incluso personas de la academia "con una mentalidad más occidental o abierta".

Ante esta situación en Afganistán, Accem ha respondido ofreciendo ayuda a los que llegaban pidiendo refugio y ha atendido a 1.674 afganos y afganas, 864 hombres y 810 mujeres. La mayoría son jóvenes de entre 18 y 34 años (674) y menores de edad (531), aunque también han asistido a 36 personas mayores de 65 años.

Hay que recordar que, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la situación que vive Afganistán desde 2021 ha provocado la salida del país de 5,3 millones de personas refugiados, siendo Irán y Pakistán los principales países de acogida. Además, ha generado 3,2 millones de desplazamientos internos.

Actualmente en España con datos de hasta el 31 de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 4.812 afganos con permiso de residencia por protección internacional, un número que se ha multiplicado por ocho desde antes de la llegada al poder de los talibanes, cuando había en España 588 afganos con protección internacional (marzo de 2021).

Esto hace que Afganistán sea una de las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento en España, con un 76%, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este cuarto aniversario de la llegada al poder de los talibanes, Accem ha insistido en la necesidad "de reforzar el compromiso político, legal y humanitario con la población afgana, especialmente con las mujeres y niñas". Además, ha advertido que "solo mediante respuestas firmes y sostenidas será posible garantizar su derecho a vivir con dignidad y libertad".

La vía de Irán y Pakistán cada vez más difícil

A pesar de que el número de refugiados afganos en España parece alto, en realidad el grueso de afganos que huyen de su país lo hacen a Pakistán e Irán, donde enfrentan graves discriminaciones y deportaciones masivas, que han sido denunciadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Recordemos que la ley de asilo de 2009 contempla la posibilidad de solicitar un visado de traslado a España en la embajada de estos países para pedir asilo, una medida que para García es "muy positiva" pero que necesita de "más medios", ya que se encuentra "muy saturada" por el volumen de solicitudes, lo que ha generado grandes retrasos en la tramitación.

El último informe de CEAR señala que en las embajadas de estos dos países cada vez es más difícil conseguir una cita para la población afgana, una posibilidad que, durante los primeros años del régimen talibán fue una vía importante para salvar sus vidas.

Aumenta la llegada de afganos a Canarias por rutas migratorias

La falta de vías legales y seguras para llegar a España hace que estos ciudadanos enfrenten rutas cada vez más difíciles, peligrosas y largas, ya sea por Turquía hacia el Mediterráneo o incluso por África del Norte, llegando hasta Mauritania y embarcándose hacia Canarias.

Esto hace que, en 2024 según informes de Cruz Roja Española recogidos por CEAR, llegaron a las islas tras completar la que es considerada como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo 546 personas de Pakistán, Bangladesh, Afganistán y Yemen.

Además, de 1.865 migrantes que, según Caminando Fronteras, han fallecido desde enero hasta mayo intentando llegar a España, el 80% había emprendido la ruta canaria, y entre las 22 nacionalidades del total de víctimas había africanos, afganos, pakistaníes, sirios y bangladesíes.

Las mujeres afganas, en peligro solo por serlo

Como se ha comentado anteriormente, desde hace cuatro años, Accem ha atendido a 1.674 refugiados afganos con un equilibrio casi igual entre hombres (864) y mujeres (810). Pero es cierto que, desde que los talibanes llegaron al poder, la situación para las mujeres y niñas ha sido especialmente grave, con medidas discriminatorias en todos los niveles de su vida, desde el acceso de la educación o la sanidad hasta la libertad de movimiento.

Tanto es así que Naciones Unidas ha calificado esta situación de "apartheid de género" y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó a finales del año pasado que las mujeres afganas tienen derecho al asilo en los Estados miembros solo por su sexo y nacionalidad debido a la persecución del régimen talibán.

Según Judith García, España está recibiendo a muchas mujeres con una formación académica brillante y una carrera profesional dilatada como, por ejemplo, fiscales o periodistas que, de repente, fueron "relegadas a la no existencia".

Mujeres que, cuando llegan a España, tienen que hacer un "reajuste de expectativas" porque es difícil que en el futuro más inmediato puedan retomar su vida profesional por las dificultades a la hora de homologar sus títulos, lo que las empuja, al menos en el corto plazo, a ocupar trabajos para los que están sobrecualificadas.