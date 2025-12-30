Negligencia y turismo masivo, posibles claves del naufragio de los españoles en Indonesia

La información publicada por ABC sobre el naufragio ocurrido frente a la costa de Indonesia sitúa el foco en un problema conocido desde hace años en la región: la combinación de meteorología adversa, la presión turística y la laxitud en los controles de seguridad marítima. El hundimiento de la embarcación Putri Sakinah, frente a la ciudad de Labuan Bajo, ha vuelto a poner en cuestión las prácticas habituales en uno de los enclaves turísticos más populares del país.

Tal y como detalla el medio, Labuan Bajo vive casi exclusivamente del buceo y de las excursiones en barco hacia la isla de Flores y el Parque Nacional de Komodo, un reclamo internacional por sus famosos dragones. Durante las vacaciones de Navidad, consideradas temporada alta, miles de turistas llegan a la zona atraídos por el mar, el sol y experiencias como las visitas a Pink Beach o las inmersiones en aguas tropicales.

Sin embargo, estas fechas coinciden con un empeoramiento habitual del estado del mar. Aun así, la actividad no se detiene. Los pequeños armadores locales, que dan empleo directo e indirecto a buena parte de la población, continúan operando para no perder ingresos en un periodo clave del año.

Excursiones que no deberían salir

Según recoge ABC, en Labuan Bajo el impacto emocional de la tragedia convive con una preocupación económica evidente, ya que muchos vecinos temen que la paralización de la actividad marítima les deje sin ingresos durante varios días.

El suceso que ha puesto el foco internacional sobre la zona ocurrió el pasado viernes. La embarcación quedó varada, perdió potencia en el motor y, ya de noche, fue partida en dos por el oleaje. El mar terminó engullendo el barco y a un padre con sus tres hijos, en una tragedia que ha conmocionado tanto a la comunidad local como a España. Al día siguiente, las autoridades portuarias prohibieron cualquier salida al mar hasta el 2 de enero.

La investigación pendiente

Tal y como subraya la información, aún no se ha iniciado una investigación policial formal. Sin ella, no puede aclararse si los armadores actuaron con exceso de confianza, si la meteorología ya advertía del riesgo, si la embarcación contaba con todos los permisos o si las autoridades portuarias hicieron la vista gorda, como habría ocurrido en otras ocasiones.

El hallazgo sin vida de Lia, una de las hijas menores desaparecidas, ha agravado la situación y está acelerando la necesidad de depurar responsabilidades. El cuerpo fue localizado a una milla náutica del punto donde se cree que se produjo el naufragio, mientras permanecen desaparecidos otros tres españoles, dos de ellos niños.

La familia ha sido tajante en su comunicado, dejando claro que no regresarán a España sin todos sus miembros: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".

En medio del dolor, también han solicitado respeto y discreción: "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias. Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán. Muchas gracias".