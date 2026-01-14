El expresidente de Malawi roba los perros de palacio para protegerse de la brujería y desata una guerra de Estado

En Malawi no se discute estos días sobre inflación, corrupción o infraestructuras, sino sobre algo mucho más urgente: de quién son los cuatro perros entrenados para proteger al presidente. Puede parecer una comedia absurda, pero la cuestión se ha convertido en un pulso entre el presidente entrante y saliente, con intentos de secuestro, operativos de 80 policías, patrullas nocturnas y órdenes judiciales anuladas y reformuladas.

Según cuenta The Wall Street Journal, todo empezó cuando el expresidente Lazarus Chakwera decidió, tras perder las elecciones, llevarse a su casa a los perros de seguridad del palacio presidencial de Lilongwe, entrenados para detectar armas, intrusos y hasta posibles ataques de brujería, una amenaza que muchos ciudadanos consideran muy real.

Chakwera sostiene que los animales forman parte de su equipo personal de seguridad, un privilegio que, según él, le corresponde por haber sido jefe de Estado. Su sucesor, el presidente Peter Mutharika, opina justo lo contrario: los perros son funcionarios públicos de cuatro patas que deben quedarse en el palacio para proteger al presidente en ejercicio.

Al final, Mutharika tardó más de dos meses en mudarse al palacio porque, según dijo, no tenía su equipo de seguridad completo. Y, mientras tanto, Chakwera mantenía a los canes patrullando por su residencia privada, a unos 10 kilómetros del palacio.

Operación quién soltó a los perros

Cuando el nuevo Gobierno decidió recuperar a los perros, valorados en 2.300 dólares, envió un dispositivo de 80 policías a la casa del expresidente. Chakwera se negó a abrir la puerta y sus aliados acudieron en masa a proteger el domicilio y evitar que se llevasen a los perros. Afortunadamente, la sangre no llegó al río y los abogados acabaron en los tribunales.

Sin embargo, el segundo intento de incautación, esta vez por la vía legal, también fracasó porque la policía pidió en la orden judicial "pastores alemanes"… y los perros resultaron ser tres belgas malinois y un pastor holandés. Error de raza, orden anulada. Vuelta a empezar, y todavía no hay sentencia.

¿Funcionarios o seguridad privada?

Los partidarios de Chakwera dicen que los perros le protegen de amenazas físicas y espirituales. Incluso un sacerdote que se define a sí mismo como un profeta utiliza las redes sociales para amenazar con el infierno y la condenación eterna para aquellos que quieran debilitar a Chakwera arrebatándole sus perros.

Los de Mutharika responden que retirarlos del palacio fue una maniobra para debilitar al nuevo presidente. Y así, mientras la justicia resuelve la custodia, Malawi entera discute lo impensable: ¿los perros son funcionarios o seguridad privada?

En los últimos días, según narra WSJ, agentes de policía a pie y en vehículos, algunos equipados con gafas de visión nocturna, han estado patrullando cerca de la casa del expresidente Chakwera tratando de avistar a los perros.

Se trata de un paso previo obligatorio antes de que la justicia emita una nueva orden de registro para que la policía pueda irrumpir en la casa del expresidente, coger a los perros y presentarlos ante el tribunal. Sin embargo, los esfuerzos de los agentes, hasta el momento, han sido infructuosos. Al parecer, cuenta el periódico, los perros también han dominado el arte de esconderse.