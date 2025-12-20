Estafan a diez personas a través de falsos anuncios de venta de perros

La Guardia Civil de Vizcaya investiga a dos personas por estafar presuntamente a diez personas, con un perjuicio total de casi 4.000 euros, a través de falsos anuncios de venta de perros publicados en redes sociales.

Según ha informado este viernes la Benemérita, a los investigados —una mujer con antecedentes por hechos similares y un hombre vecino de Durango— se les acusa de tres presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

Las víctimas adelantaban parte del precio de compra mediante una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias en concepto de adquisición, transporte, vacunas o jaula del animal.

Tras la denuncia de uno de ellos, al que le solicitaron 250 euros después de haber realizado dos pagos de 100 y 450 euros, los agentes identificaron a otros perjudicados que habían realizado adelantos de entre 100 y 700 euros.

Se han encontrado afectados por esta estafa en un total de diez provincias: Madrid, Cuenca, Zamora, Valencia, Tarragona, Orense, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y Alicante.