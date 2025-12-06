La estafa de la chapa de refrescos en cajeros de Madrid: así actuaban los falsos samaritanos con los ancianos

Una nueva estafa con chapas de refrescos ha logrado engañar a personas mayores en distintos cajeros del sur de Madrid. Inutilizaban el teclado con la anilla metálica de refresco y aprovechaban el sistema contactless para hacerse con el dinero de sus víctimas.

La banda de cinco integrantes habría actuado en municipios como Madrid, Parla, Fuenlabrada, Móstoles y Leganés, en al menos 21 ocasiones, según la Policía Nacional. Tres de ellos se encuentran en prisión provisional, investigados por delitos por los que podrían enfrentarse a penas que alcanzarían hasta 10 años, al sumarse la estafa agravada —cuando afecta a personas vulnerables— y la participación en un grupo criminal.

La táctica para cometer la estafa: una chapa de refresco

La escena se repetía con un patrón idéntico. La víctima intentaba introducir su PIN, pero el teclado, manipulado minutos antes con la chapa metálica de un refresco, no respondía. En ese momento intervenían dos miembros de la banda, que se acercaban como supuestos ayudantes y animaban a usar el contactless como solución. El cajero reconocía la tarjeta, pero la operación no avanzaba, lo que llevaba a la víctima a abandonar la máquina. En esos segundos, los delincuentes retiraban la anilla y continuaban la transacción, realizando extracciones rápidas por el máximo permitido. El PIN ya lo conocían, lo habían observado desde muy cerca mientras la persona mayor intentaba teclearlo. Una vez la víctima se alejaba,

El grupo tenía las funciones perfectamente repartidas. Uno vigilaba desde fuera, otro manipulaba los cajeros, un tercero se situaba detrás de las víctimas para ver el código y los dos restantes actuaban como falsos samaritanos.

Muchos afectados no detectaban el fraude hasta acudir a otro cajero o intentar pagar una compra.