Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid por quedarse con parte de los alijos

Asuntos Internos ha registrado su casa, su despacho y su taquilla en la comisaría de Delicias.

El jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves y está siendo investigado por supuestamente quedarse con parte de la droga intervenida e incautada.

El detenido, un inspector, mantenía un estilo de vida alto considerado incompatible con sus ingresos.

La operación, dirigida por el departamento de Asuntos Internos ha registrado su casa, su despacho y su taquilla en la comisaría de Delicias, y ha precintado algunas zonas de la comisaría.

Además, han tomado declaración a varios compañeros. La investigación, aún en curso, incluye nuevas declaraciones de agentes en calidad de testigos.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre la investigación.

