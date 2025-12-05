Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid por quedarse con parte de los alijos

El jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves y está siendo investigado por supuestamente quedarse con parte de la droga intervenida e incautada.

El detenido, un inspector, mantenía un estilo de vida alto considerado incompatible con sus ingresos.

La operación, dirigida por el departamento de Asuntos Internos ha registrado su casa, su despacho y su taquilla en la comisaría de Delicias, y ha precintado algunas zonas de la comisaría.

Además, han tomado declaración a varios compañeros. La investigación, aún en curso, incluye nuevas declaraciones de agentes en calidad de testigos.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre la investigación.