Abbas se 'olvida' de Hamás y da lecciones de ética a EEUU a cuenta del veto americano en la ONU

El veto de EEUU a la última propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza, que impidió que la misma fuese aprobada, ha provocado una airada reacción del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, que les ha acusado de ser "cómplices de genocidio".

Abbas considera el veto norteamericano un acto "inmoral" y una "vergüenza" que perseguirá al país "durante muchos años". También ha calificado la posición de EEUU de "agresiva e inmoral, y de una flagrante violación de todos los valores y principios humanitarios", según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

"Esta política estadounidense convierte a Estados Unidos en cómplice del crimen de genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén", ha añadido el mandatario.

El veto americano es, según Abbas, representativo de una postura "que se ha convertido en un peligro para el mundo y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", da además "una nueva luz verde a Israel "para continuar con su agresión" y, en términos históricos, "constituirá una vergüenza que perseguirá a los Estados Unidos de América durante muchos años".

Motivos de EEUU para el veto

EEUU ha esgrimido como motivo para vetar la resolución impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, que un cese de hostilidades redundaría en un beneficio inmediato para los terroristas de Hamás, y sería contraproducente hacia los esfuerzos diplomáticos de Washington para garantizar la liberación de los rehenes secuestrados por los terroristas en Gaza.

En la votación, 13 países lo hicieron a favor de la resolución —China, Francia, Rusia (miembros permanentes), Albania, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Ecuador, Gabón, Ghana, Suiza, Japón, Malta y Mozambique— y Reino Unido se abstuvo.

Abbas ha agradecido el voto afirmativo a esos 13 países que de este modo "se pusieron del lado de la justicia, la paz y la ética humanas". No deja de ser una broma de mal gusto que incluya a Rusia y China —por no hablar de otros— como países que están "del lado de la justicia, la paz y la ética humanas", cuando además la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, ha explicado su abstención por que la resolución no contenía una condena explícita de Hamás.

En sus declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias palestina Wafa el presidente de la Autoridad Palestina ni hizo ninguna mención al origen de la guerra de autodefensa emprendida por Israel tras la terrorífica masacre de Hamás del pasado 7 de octubre y al más de un centenar de rehenes que continúan en manos de los terroristas en la Franja de Gaza.

El veto de EEUU ha sido duramente criticado por los países que han votado afirmativamente a la propuesta de Guterres. Al rechazo se han sumado organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras o Human Rights Watch, que mantienen desde hace años una postura claramente propalestina y antiisraelí.

Algo que no desentona con la postura claramente antisemita de la izquierda occidental, que ni siquiera el mismo día de la masacre fueron capaces de condenar sin paliativos el ataque de Hamas a civiles inocentes.

Eso pese a que, desde el mismo sábado de la masacre, los propios asesinos de Hamás se dedicaron a subir a las redes sociales los vídeos con las barbaridades que estaban cometiendo contra hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes.

Una postura, la de Occidente, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha llevado tan lejos que hasta los propios terroristas de Hamás le felicitaron tras su viaje por Israel, Palestina y Egipto.

A ningún país del mundo se le niega el derecho a defenderse de un ataque exterior, en este caso una masacre terrorista, salvo a Israel. Pero que en una situación tan delicada como la que está pasando Israel —cuya sociedad se encuentra en estado de shock—, y el mismo día que se iba a producir el primer intercambio entre rehenes israelíes secuestrados y terroristas palestinos encarcelados, Pedro Sánchez fuese elogiado por Hamás por su "postura clara y audaz" contra la respuesta de Israel es algo difícil de superar.