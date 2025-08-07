Netanyahu desvela su plan para Gaza: tomará la Franja, pero no se la anexionará y quiere que gobiernen "fuerzas árabes"

Tal y como se esperaba, Benjamin Netanyahu ha anunciado la intención de Israel de ocupar por completo la Franja de Gaza en una nueva fase del conflicto que enfrenta a Israel con Hamás desde el brutal atentado del 7 de octubre.

Hasta el momento Israel ha atacado con dureza el territorio gazatí con operaciones militares de las más variadas formas, pero no se había planteado un control total del territorio, sobre todo porque se consideraba que esa decisión supondría el asesinato de los rehenes todavía retenidos en determinadas zonas del subsuelo gazatí.

Ahora, después de Hamás haya rechazado la última propuesta de alto al fuego y tras la publicación del salvaje vídeo que Hamás grabó de uno de los rehenes – un famélico Evyatar David– cavando su propia tumba y ante la constatación de que por desgracia son muy pocos los que siguen con vida, Israel parece que se ha decidido a dar el asalto final a Hamás.

Una decisión que no está exenta de críticas ya no en el exterior, sino en el interior del país, precisamente porque se entiende que podría suponer que los terroristas asesinen a los secuestrados todavía vivos, que llevan ya cerca de 700 días en manos de los terroristas de Hamás. De hecho, mientras escribimos estas líneas hay manifestantes en el exterior de la sede del gobierno en la que los ministros del Gabinete de Seguridad se han reunido para discutir aspectos de esta nueva fase de la guerra.

Incluso el jefe del ejército, el teniente general Eyal Zamir se había mostrado en contra de tomar esta decisión por el riesgo que supone para los rehenes, si bien también ha dicho que acatará la decisión.

Israel no se anexionará Gaza

Netanyahu también ha adelantado parte de lo que puede ser el plan Israelí para el futuro de la Franja: en primer lugar acabar con los restos de Hamás que siguen en buena parte controlando el territorio y que, como ya hemos contando, han exacerbado las carencias de la población secuestrando buena parte de la ayuda humanitaria que se hace llegar al interior del territorio.

El primer ministro israelí ha asegurado que su intención es ceder el control del territorio gazatí a "un organismo gubernamental" de forma temporal. Netanyahu no ha concretado a qué organismo se refiere, pero todo hace pensar que este podría ser el dedicado a la Coordinación de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT por sus siglas en inglés) que ya está gestionando muchos aspectos relacionados con Gaza, por ejemplo buena parte de lo relativo a la ayuda humanitaria.

El primer ministro israelí ha asegurado también que el objetivo final es que la Franja esté controlado, al menos durante un tiempo, por los países árabes del entorno: "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada, sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", ha dicho.

La implicación de los países musulmanes del entorno, que en no pocos casos están en un proceso de paz con Israel –algunos con acuerdos ya firmados y otros, como Arabia Saudí, con negociaciones muy avanzadas antes del 7 de octubre– ha sido desde casi el primer momento de la guerra una de las posibilidades sobre la mesa, siempre como una fase temporal que ayude a la reconstrucción de la zona y a la posterior transición a un gobierno civil –es decir, sin bandas terroristas– de los propios gazatíes.

¿Cuatro o cinco meses más de guerra?

Según informan medios israelíes esta fase de la guerra, se supone que final, podría prolongarse durante cuatro o cinco meses hasta lograr el objetivo buscado desde el principio: la destrucción total de Hamás y de otras organizaciones terroristas como la Yihad Islámica, que llevan cerca de dos décadas controlando Gaza.

El plan se iniciaría con la toma de la ciudad de Gaza, en el norte, y de algunos campos de refugiados en el centro de la Franja, donde según los informes de inteligencia se encontrarían los 50 rehenes que todavía están secuestrados por Hamás, de los que se estima que una veintena pueden seguir vivos.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.