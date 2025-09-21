Netanyahu advierte a Occidente: "No habrá un Estado palestino"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha respondido con contundencia al reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido, Canadá y Australia. En un claro mensaje a la comunidad internacional, Netanyahu ha sentenciado que "no habrá un estado palestino" y ha calificado la decisión como una concesión inadmisible.

En un vídeo difundido en redes sociales, el mandatario israelí ha acusado a los líderes occidentales de "entregar una enorme recompensa al terrorismo" por su gesto diplomático, producido tras la "terrible matanza del 7 de Octubre". Para Netanyahu, la decisión ignora la agresión sufrida por Israel y legitima a quienes buscan su destrucción.

Lejos de amilanarse, Netanyahu ha reafirmado su política de asentamientos. "Conmigo como primer ministro, Israel ha duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) y vamos a seguir por este camino", ha declarado. El mensaje subraya la determinación de su gobierno de consolidar la presencia israelí en los territorios en disputa.

La advertencia de Netanyahu culmina con una promesa de acciones futuras: "La respuesta a este reciente intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen".

El movimiento coordinado de estos países del G7 se produce en vísperas de una cumbre en la ONU para impulsar la llamada solución de dos Estados, una iniciativa a la que Israel se opone frontalmente en las actuales circunstancias.