Trump arranca a Netanyahu el 'sí' a su plan de paz para Gaza sin Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes una decidida propuesta para poner fin al conflicto en Gaza, que cuenta con el beneplácito del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En una comparecencia conjunta, Trump lanzó un ultimátum al grupo terrorista Hamás: o acepta el plan o Washington dará su "total apoyo" a Israel para que continúe su ofensiva. Según el mandatario republicano, la pelota está ahora sobre el tejado de Hamás, que deberá elegir entre la paz o su aniquilación.

La propuesta de 20 puntos contempla un alto el fuego inmediato y la liberación de los 48 rehenes que siguen en manos de los islamistas en un plazo de 72 horas. A cambio, Israel excarcelaría a un nutrido grupo de presos palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos tras la masacre del pasado 7 de octubre, una concesión de enorme calado para lograr la vuelta de los secuestrados.

Gobierno sin Hamás

El punto clave del plan es el desarme total de Hamás y su exclusión definitiva del gobierno de la Franja. En su lugar se establecería un gobierno de transición formado por tecnócratas y supervisado por una "Junta de la Paz" presidida por el propio Donald Trump, con la participación de figuras como el ex premier británico Tony Blair, con el objetivo de garantizar la estabilidad y la distribución de la ayuda humanitaria.

El magnate republicano ha lanzado un claro ultimátum a la banda terrorista: "Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse". Pese a que Trump ha dicho tener la "sensación" de que habrá una "respuesta positiva", ha dejado claro que, en caso contrario, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia islamista.

Si no hay acuerdo, "contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias", le ha asegurado Trump a 'Bibi' Netanyahu, tras lo que ha calificado como una "larga y dura conversación" con el líder judío. Según el presidente norteamericano, Netanyahu "entiende que ya es hora" de buscar una solución definitiva.

Netanyahu ha expresado su respaldo a la iniciativa al considerar que coincide con los objetivos de Israel en la guerra: liberar a los rehenes y desmantelar por completo a Hamás. Sin embargo, el primer ministro deberá hacer frente a la previsible oposición interna en su propio Gobierno por parte de los socios ultraderechistas, como Bezalel Smotrich, que rechazan cualquier tipo de concesión a los palestinos.

Estado palestino

El plan de Trump, que supone un cambio en su propia postura inicial, también abre la puerta a negociar en el futuro las condiciones para la futura creación de un Estado palestino, siempre bajo una Autoridad Palestina "radicalmente reformada". Esta propuesta llega en un momento de creciente aislamiento internacional de Israel, con acusaciones de "genocidio" por parte de la ONU y el reconocimiento de Palestina por aliados tradicionales como Reino Unido y Francia, decisiones condenadas por Washington.