Greta Thunberg mete la pata en su propaganda antiisraelí e indigna a la hermana de un rehén

Greta Thunberg ha indignado en el país con un mensaje en el que incluye la foto de un rehén para cargar contra Israel.

La activista Greta Thunberg en una rueda de prensa en Estocolmo. | EFE

La activista climática sueca Greta Thunberg, reconvertida ahora en una de las más feroces críticas de Israel, ha indignado en el país con uno de sus últimos mensajes denunciando las condiciones "inhumanas" de los presos palestinos en el país hebreo.

Thunberg, una de las más destacadas miembros de la flotilla hacia Gaza interceptada por Israel, permaneció como sus compañeros varios días en el país por violación territorial y fue deportada después (sólo la española acusada de morder a una funcionaria continúa en el país). A su regreso, el mismo día en que se cumplían dos años de la brutal masacre de Hamás, insistió en acusar a Israel de genocidio y de intentar "borrar toda la franja y al pueblo palestino".

También acusó a Israel de abusos e incluso tortura y en ese contexto, la activista publicó un post en las redes sociales denunciando una "crueldad sistemática y deshumanización" con varias fotos, entre las que incluyó una víctima de una crueldad inenarrable pero no de los policías israelíes sino de los terroristas de Hamás: el rehén Evyatar David.

David, secuestrado en el festival de música que fue asaltado el 7-0, fue utilizado por los terroristas en un vídeo propagandístico en el que le forzaban a cavar su propia tumba en un terrible estado físico.

Entre los muchos israelíes que han respondido a la activista sueca está la propia hermana de David, Yeela David, que según recoge The Times of Israel reclamó a Thunberg informarse e investigar "antes de tuitear de lo que no entiende" y tachó de "vergonzoso" su mensaje.

