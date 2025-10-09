La activista climática sueca Greta Thunberg, reconvertida ahora en una de las más feroces críticas de Israel, ha indignado en el país con uno de sus últimos mensajes denunciando las condiciones "inhumanas" de los presos palestinos en el país hebreo.

Thunberg, una de las más destacadas miembros de la flotilla hacia Gaza interceptada por Israel, permaneció como sus compañeros varios días en el país por violación territorial y fue deportada después (sólo la española acusada de morder a una funcionaria continúa en el país). A su regreso, el mismo día en que se cumplían dos años de la brutal masacre de Hamás, insistió en acusar a Israel de genocidio y de intentar "borrar toda la franja y al pueblo palestino".

También acusó a Israel de abusos e incluso tortura y en ese contexto, la activista publicó un post en las redes sociales denunciando una "crueldad sistemática y deshumanización" con varias fotos, entre las que incluyó una víctima de una crueldad inenarrable pero no de los policías israelíes sino de los terroristas de Hamás: el rehén Evyatar David.

If you needed further proof that Greta Thunberg is a terrorist mouthpiece who has no clue what's talking about - she posted this image meant to show Palestinian suffering - and instead shows one of the starved Israeli hostages - Evyatar David pic.twitter.com/z82xKWrgd6 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 7, 2025

David, secuestrado en el festival de música que fue asaltado el 7-0, fue utilizado por los terroristas en un vídeo propagandístico en el que le forzaban a cavar su propia tumba en un terrible estado físico.

Entre los muchos israelíes que han respondido a la activista sueca está la propia hermana de David, Yeela David, que según recoge The Times of Israel reclamó a Thunberg informarse e investigar "antes de tuitear de lo que no entiende" y tachó de "vergonzoso" su mensaje.