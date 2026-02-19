Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán: cinco países musulmanes comprometen tropas para Gaza

El presidente de Estados Unidos ha confirmado este jueves distintas aportaciones económicas para la Junta de Paz creada para controlar el alto el fuego en Gaza y además ha apuntado que cinco países de mayoría musulmana –Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán– contribuirán con tropas al contingente internacional para la estabilización de la Franja.

En el marco del acto inaugural de la Junta de Paz para Gaza en Washington, el presidente norteamericano ha anunciado que varios países "están comprometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y garantizar una paz duradera", ha dicho, citando a Indonesia, el que más soldados ha asegurado que enviará, y a "Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán han comprometido tropas".

Trump ha querido destacar el papel de Indonesia, que ya informó que aportaría un contingente inicial de mil efectivos de forma inmediata, al que se podrían sumar otros 7.000 de cara al verano. Además, el presidente americano ha explicado también que Egipto y Jordania proporcionan "entrenamiento de tropas y apoyo a la fuerza policial palestina".

Igualmente, ha anunciado las contribuciones económicas de Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait, todos ellos miembros fundadores de la Junta de Paz. Entre todos han contribuido "con más de 7.000 millones de dólares para un paquete de ayuda a Gaza", según ha señalado, reiterando que cada dólar es una inversión en estabilidad en Oriente Próximo.

Por otro lado, y en su tónica habitual, Trump también ha reivindicado la importancia del organismo creado por él mismo y su Administración insistiendo en que "nunca ha habido algo parecido en términos de poder y de prestigio" y asegurando que los presentes "son los mayores líderes mundiales". Además, ha llamado la atención sobre el apoyo de dirigentes de Oriente Próximo que son "respetados" y han sido "muy generosos con los fondos".

La presencia europea

Al mismo tiempo, el presidente norteamericano ha quitado hierro a la ausencia de otras grandes potencias como Rusia y China, de quienes ha dicho que a la larga "van a participar". "Creo que lo harán. Quiero que todos comprendan todos los puntos de vista, porque no ayuda que todos tengan la misma ideología. Es necesario que todos estén juntos en esto", ha afirmado.

El presidente estadounidense ha valorado igualmente que "muchos amigos de Europa" hayan acudido a la cita en Washington. Pese a que solo Bulgaria y Hungría son miembros fundadores de la Junta de Paz, en la reunión de Washington ha habido representantes de Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, República Checa, Grecia, Finlandia, Chipre, además de la Unión Europea y Reino Unido.

Marco Rubio: "No hay un plan B para Gaza".

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha aprovechado su discurso en este acto para reivindicar la visión política de Trump, insistiendo en que "no hay un plan B para Gaza".

"El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza de manera que se logre una paz duradera y sostenible, en la que todos puedan convivir pacíficamente y no tengan que volver a preocuparse por el conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción", ha resumido.