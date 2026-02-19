El Ejército de EEUU está listo para atacar Irán este fin de semana a la espera de la decisión de Trump

El Ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, si así lo quiere su presidente, Donald Trump. Falta la decisión final, han informado este jueves distintos medios estadounidenses —las cadenas CNN y CBS, y el diario The New York Times—.

El Ejército norteamericano ha aumentado significativamente sus efectivos aéreos y navales en Oriente Medio, en los últimos días. Pero Washington aún estaría valorando la conveniencia de iniciar una acción militar.

A tenor de las informaciones ofrecidas por los mencionados medios, altos funcionarios de seguridad nacional de la administración Trump se habrían reunido este miércoles en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para abordar el asunto, ante el aumento de las tensiones con el régimen iraní.

Trump estaría "dedicando mucho tiempo a pensar en esto", señala una fuente conocedora de estas conversaciones a CNN. La Casa Blanca estaría sopesando los riesgos y las consecuencias políticas de una escalada.

The New York Times destaca que las fuerzas armadas israelíes también habrían aumentado sus esfuerzos para estar listas ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán, que desarrollarían de forma conjunta.

Movimientos significativos

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, se ha acercado este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, de acuerdo con el tabloide norteamericano.

Todos estos aviones cisterna de los Estados Unidos llegaron a Medio Oriente en las últimas horas. Estamos en presencia de probablemente la mayor movilización militar estadounidense en más de 20 años. Lo que se le viene a Irán no es ninguna broma. pic.twitter.com/XuHYOjtsoV — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 18, 2026

El refuerzo militar estadounidense incluiría además decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, según la información ofrecida por funcionarios estadounidenses al mencionado diario.

El ataque podría ser inminente. El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Oriente Medio, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva, ha añadido la cadena CBS.

Trump apuesta por la vía diplomática

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que existen "muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán". Aunque ha asegurado que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente Trump.

Diplomacy is always President Trump's first option. "He is always thinking about what's in the best interest of the United States of America." 🇺🇸 pic.twitter.com/7TFrPUUaso — The White House (@WhiteHouse) February 18, 2026

Leavitt ha recordado que EEUU ordenó "una operación muy exitosa en junio" que tuvo como objetivo las instalaciones nucleares iraníes, por lo que cree que el país de Oriente Medio "haría muy bien en llegar a un acuerdo" con su administración.

Algo que de momento parece lejano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha señalado que ha habido "pequeños avances" pero también ha reconocido que están "muy lejos en algunos asuntos". Las negociaciones del martes acabaron sin una resolución clara. Irán informó de que habían acordado una serie de "principios rectores". Pero el desenlace aún es incierto.