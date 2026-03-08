Ayatolas aseguran que ya han elegido al sucesor de Jamenei, pero Israel advierte que lo atacarán

Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, el organismo formado por ayatolas que da cobertura legal a ciertas decisiones del régimen y que tiene un papel fundamental a la hora de elegir al líder supremo –un papel, eso sí, que solo habían ejercitado en una ocasión anteriormente con la elección de Jamenei– aseguran este domingo que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda. Corresponde ahora al ayatola Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión", añadió Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

Israel amenaza a quien suceda a Jamenei

Sin embargo, el ejército israelí ha reiterado este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará al sucesor de Jamenei y a todos aquellos que lo designen: "Queremos decirles que la mano de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor".

En el mensaje, Israel asegura que "tras la neutralización del tirano Jamenei, ahora el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder". Además, señaló que "la Asamblea de Expertos de Irán, que no se ha reunido en décadas, se congregará pronto en la ciudad de Qom" e insistió en que también serán objetivo de los ataques de Israel "todos aquellos que pretendan participar en la reunión".

Tras la confirmación de la muerte de Jamenei –por parte de Israel y de Irán– además de la de varios altos cargos del régimen, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista, el ayatolá Alireza Arafi, han asumido el liderazgo del país durante un "periodo de transición", según informó la agencia estatal IRNA.