Sin tierra no hay paraíso

He vuelto a Israel. Un año después de encontrarme en Tel Aviv el día que liberaron a los últimos rehenes vivos en poder de Hamás, tengo la suerte de formar parte de una expedición —donde Libertad Digital está muy bien representada: comparto expedición con Mercedes Rodríguez, subdirectora de este periódico— que nos acerca a la realidad israelí en plena cuenta atrás de las elecciones del próximo martes. Allá donde se juegan muchas cosas, no sólo en Oriente Medio. Paciencia que ya hablaremos de eso. Hoy quisiera centrarme en otra experiencia impagable que nos deja este viaje.

¿Han oído ustedes hablar de la minoría drusa? De cualquiera de ellas, porque son minoría allá donde se encuentren: Israel, Líbano, Siria, Europa… Los drusos son un grupo etnorreligioso —que se definen por la religión: en su caso, abrahámica, monoteísta y sincrética—. Hablan árabe y su sistema de pensamiento y de creencias se remonta tanto al califato como a Platón, Aristóteles y Pitágoras.

Aunque la palabra monoteísta no impresiona mucho en Oriente Medio, donde se han enfrentado y se enfrentan a muerte todos los que creen en un único Dios, hay que decir que los drusos se toman el tema singularmente a pecho. Y a la vez con una especie, cómo decirlo, de inefabilidad. Inefable nos pareció en un primer momento el jeque Kasem Bader, que se proclama discípulo del último gran líder espiritual de su fe, y que es presidente y fundador de Universal Peace Council, una especie de ONG de tener la fe en paz. Kasem Bader nos recibe en sus aposentos presididos por fotos suyas con jeques musulmanes, con el Dalai Lama, con el papa Francisco —con el que parece haberse llevado mejor que con su sucesor—. Con un espíritu pacífico y una dulzura que resulta increíblemente balsámica en estas latitudes, nos explica el drama de su pueblo, tronchado por las crueles fronteras políticas y religiosas de la zona.

Para ir al grano: para ser cristiano o musulmán basta con que tu padre lo sea. Hasta los judíos se conforman con que la madre sea judía para considerar que el hijo lo es. Ah, pero los drusos exigen serlo por parte de padre y de madre, lo cual, no me lo negarán, es el más difícil todavía. Encima, a diferencia de los otros no se han planteado jamás tener, no ya un Estado, sino una tierra propia. Su plan es prosperar pacíficamente en la tierra de otros. Muy bonito sobre el papel. Inviable en la realidad.

Kasem Bader nos explica que su esposa, una drusa de origen libanés, dejó el Líbano para casarse con él y vivir en Israel. Vinieron las guerras, el cierre de fronteras, y hace dos décadas que esta mujer no puede volver a pisar su país de origen. No pudo asistir al entierro de su padre ni de su madre. Aunque la minoría drusa está mucho mejor tratada y protegida del lado israelí, eso no quita para que les perjudique la ley que sólo da el derecho a hacer aliyah —irse a vivir a Israel desde cualquier lado del mundo— si se es judío, por derecho de nacimiento o tras culminar un complejísimo y muy exigente proceso de conversión que no está pensado para que lo pase todo el mundo. Un druso que no esté ya dentro del país lo lleva crudo para entrar.

Hablando y hablando y hablando con Kasem Bader, quien esto firma aprecia una creciente contradicción entre sus maneras afables y amables, su discurso de paz, y una cerrazón religiosa que nada tiene que envidiar a los más fanáticos del lugar. Cierto que es un fanatismo más metido hacia adentro que hacia afuera: el ideal de ellos no es meterse con nadie, es que les dejen en paz. Eso sí: aseguran tener "todas las almas drusas contadas" desde tiempo inmemorial. Según ellos, nadie puede entrar ni salir. Incluso si abandona circunstancialmente la comunidad, se reencarnará fatalmente como druso. Podría ser el caso de su propio hijo, que ha tomado la grave decisión de "no querer ser religioso". Kasem Bader lo aceptó tras pactar una serie de líneas rojas: el hijo no se casaría con ninguna mujer de fuera de la comunidad drusa, no revelaría secretos de la comunidad, no mataría… Esta última línea roja parece rara de discutir en familia. Pero si entendemos que la escisión de la comunidad entre varias naciones lo es también entre varios ejércitos, con primos de un lado y del otro eventualmente obligados a combatirse entre sí, igual ya nos vamos entendiendo.

¿Qué haría Kasem Bader si su hijo se salta alguna de estas líneas rojas? Según él, consideraría que ha fracasado educándole, se encerraría en su cuarto y no volvería a salir. ¿Jamás?

Visto lo visto, asombra esta rara mezcla de radicalidad e ingenuidad. Con estándares mucho menos exigentes, los judíos llegaron a la conclusión de que, o tenían un Estado propio, o que Dios les coja confesados, nunca mejor dicho. Y ni así, que ya ven cómo está la cosa. ¿En qué basan los drusos la convicción de que se puede ser como son ellos, no aspirar a un ente político propio, y no sufrir las consecuencias? No sé si considerarles un misterio, una víctima colateral… o una caricatura de los grandes monoteísmos de la tierra.

Un detalle fino para acabar: Kasem Bader es de los pocos del lugar que, para explicar los orígenes del conflicto araboisraelí, se remonta al Tratado Sykes-Picot, el infame cambalache entre ingleses y franceses —en tiempos del muy romantizado Lawrence de Arabia— que prometió a los árabes los despojos del Imperio Otomano —y del británico—. Lástima que a los judíos se les hiciera la misma promesa unos años después. En resumen, los ingleses vendieron Palestina dos veces, y de aquellos polvos vinieron y vienen muchos lodos. Continuará.