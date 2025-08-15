Nos toman por imbéciles con la inflación y la cesta de la compra

Por profunda ignorancia o por abyecta maldad, la izquierda tiene la fea costumbre de provocar el desastre y echarle la culpa a la providencia -o al rival político-. Entonces, se fingen abnegados servidores públicos que deben salvarnos del desastre y para hacerlo insisten en las medidas que condujeron al mismo. Esta ecuación se cumple de forma obstinada y con precisión matemática a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. España y sus socialistas gobernantes no son una excepción.

Sucede con la vivienda, sucede con el consumo, sucede con los salarios y sucede con la inflación. Fue el Gobierno de Sánchez quien decidió comenzar a intervenir el mercado de la vivienda, restringiendo la oferta y alimentando la demanda, disparando los precios y convirtiendo el acceso a la vivienda en un bien de lujo no apto para los bolsillos más desfavorecidos que son los de una mayoría creciente de la población. También ha sucedido con la inflación, disparando el déficit y la deuda y no deflactando la tarifa del IRPF. Pero en este caso, además, tratan de reeducarnos para que seamos mucho más frugales en nuestro comportamiento.

Este jueves Cinco Días despachaba la noticia del nuevo incremento de la inflación con el siguiente titular: "El cambio de hábitos mitiga la subida de la cesta de la compra", y añade que "el IPC alimentario escala un 33% desde 2021, mientras el gasto medio en el carrito básico de una familia crece el 16%".

¿Por qué se dispara la inflación? En la izquierda -y en buena parte de la derecha- se buscarán culpables como la avaricia de los empresarios, las guerras y su impacto sobre los hidrocarburos, o la especulación inmobiliaria que dispara los precios de la vivienda y con ellos, el famoso IPC. Sin embargo el fenómeno inflacionario no responde a la avaricia, las guerras o la especulación, sino que es el resultado de un fenómeno monetario no tan difícil de entender: si se imprime dinero sin medida -y en la última década se ha hecho con salvaje abundancia- irremediablemente cada uno de los billetes impresos valdrá menos. Las guerras o la especulción, o una mala cosecha que sube los precios del aceite no dejan de ser catalizadores o encendedores de esa gigantesca inflación bajo la alfombra.

Siendo un fenómeno monetario, decisiones políticas como mantener el déficit, disparar la deuda pública y el gasto y, además, no deflactar la tarifa del IRPF, opera sobre la economía como si tratáramos de apagar el fuego de la inflación con la gasolina del dinero público. La conclusión es segura: la inflación seguirá subiendo. Y el Gobierno, con sus medidas, seguirá alimentándola.

Por estos motivos resulta lacerante que desde los satélites mediáticos de la izquierda intenten minimizar la gravedad del problema inflacionario felicitándonos por haber decidido rebajar nuestras pretensiones alimentarias en la cesta de la compra. "Los ciudadanos no se han quedado de brazos cruzados ante el vendaval inflacionario, apuntando a una reducción del consumo per cápita. Además de cestas más pequeñas, hay más marca blanca y se buscan más las promociones", dice Cinco Días. Enhorabuena ciudadanos, han sido ustedes capaces de sobreponerse a la maldición divina de la inflación. Ni una sola mención a la no deflactacion de la tarifa de IRPF, o a la terrible realidad de unos salarios que en términos reales permanecen estancados durante los últimos 30 años.

Ya es molesto que desde el Gobierno y desde sus púlpitos propagandistas, con Intxaurrondo y Javier Ruiz o Jesús Cintora en primer tiempo de saludo, estén blanqueando el desastre económico que supone el Gobierno de Sánchez. Pero lo que se antoja ya insoportable es que encima traten de decirnos que si no llegamos a fin de mes sea por nuestra culpa.

