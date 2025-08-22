El efecto Laffer vuelve a evidenciarse en la Comunidad de Madrid. La región que preside Isabel Díaz Ayuso elevó la recaudación del tramo autonómico de su IRPF en 852 millones de euros en 2023, un 6,4% más de ingresos que un año antes, según los últimos datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda .

En concreto, la región de Ayuso subió los ingresos por IRPF hasta los 14.245 millones de euros en el tramo autonómico en un año donde, además, "se deflactó la tarifa del IRPF un 3,1%, se introdujeron 6 nuevas deducciones fiscales y se incrementaron otras 7 ya existentes" señalan fuentes del Ejecutivo regional a Libre Mercado.

Así, Ayuso ha vuelto a demostrar que bajar impuestos no va aparejado a una disminución de los ingresos públicos, como afirma la izquierda. De hecho, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región de España que más recauda por IRPF a pesar de tener uno de los tipos más bajos del país.

Y mientras Madrid vuelve a beneficiarse del rentable efecto Laffer de su IRPF, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se coloca al acecho de la parte autonómica de este tributo.

Después de subir Patrimonio en las CCAA y poner en su punto de mira a Sucesiones, la ministra de Hacienda también ha deslizado su interés por controlar la parte del IRPF autonómico. Y todo ello, mientras cede el control total de sus impuestos a Cataluña.

