Trump despide a una gobernadora de la Reserva Federal por cometer fraude hipotecario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes el cese fulminante de Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal, a quien se acusa de un posible fraude hipotecario. La decisión fue comunicada por el propio mandatario a través de una carta publicada en su red social, Truth Social.

En la misiva, Trump invoca la Constitución para justificar el despido y detalla que la gobernadora firmó dos hipotecas para una "primera residencia" en dos estados distintos en apenas dos semanas. ¿La razón? Las hipotecas concedidas para primera vivienda tienen intereses más bajos. El presidente argumenta que estas acciones ponen en duda la "honestidad" y "competencia" de los miembros que supervisan el sistema de la Reserva Federal.

Lisa Cook, nominada por el expresidente demócrata Joe Biden, no es la única a la que la administración de Trump está investigando por este tipo de fraude hipotecario. Otros objetivos políticos del magnate, como a la fiscal de Nueva York Letitia James o el senador por California Adam Schiff, también están en el punto de mira por este motivo. No obstante, este tipo de fraude prescribe en relativamente poco tiempo, de modo que es probable que no tengan que enfrentarse a un juicio.

La respuesta de la gobernadora no se ha hecho esperar. Ha asegurado que Trump "no tiene autoridad" para despedirla al "no existir una causa bajo la ley" y ha anunciado que seguirá en su puesto. Su abogado, Abbe Lowell, ha calificado la acción como un "despido por tuit" y ha adelantado la presentación de una demanda judicial.

La independencia de la Fed en juego

Los gobernadores de la Reserva Federal sirven durante un periodo de catorce años. Según la ley, Donald Trump sólo puede despedir a un gobernador de la Reserva Federal "con motivo". La ley no precisa exactamente qué causas pueden provocar un despido, pero la jurisprudencia indica que deberían ser graves, incluyendo corrupción, negligencia en el deber, ineficiencia o malversación en el cargo. Un fraude hipotecario previsiblemente entraría en la definición, pero dado que no hay ni siquiera una denuncia, no está claro qué dictaminarían los tribunales.

Además, las acciones de Trump en otros ámbitos del Gobierno están forzando a los tribunales a revisar la jurisprudencia, dado que la Constitución reconoce al presidente como responsable último del poder ejecutivo. En recientes fallos, el Supremo ha respaldado la opinión de la administración de que el Congreso no puede limitar las razones por las que el Gobierno decide despedir a un funcionario.

Este movimiento se interpreta como un nuevo capítulo en la presión que la Administración Trump ejerce sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, a quien ha exigido en repetidas ocasiones bajar los tipos de interés, una materia en la que un presidente no puede interferir legalmente.

Tanto el Supremo como el propio presidente habían puesto hasta ahora a la Reserva Federal como una excepción dentro de su capacidad de despedir funcionarios, dado que la independencia del banco central es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía estadounidense. En principio, este cese no debería ponerlo en duda, dado que se ha realizado "con motivo", siguiendo la letra de la ley que limita el poder del presidente para despedir a los gobernadores de la Reserva Federal. Pero una vez Cook ha decidido llevar el despido a juicio, los tribunales podrían acabar decidiendo que el presidente no necesita alegar motivo tampoco en este caso, lo cual supondría un golpe de muerte para la independencia de la Reserva Federal.