El desglose de los datos laborales del último mes contabilizado, julio, sigue demostrando la falsedad del mensaje optimista de Sánchez en materia económica. El día a día de la afiliación o abandono de ella en la Seguridad Social demuestra que la mitad de los días se destruyó empleo.

Los datos han sido extractados por el departamento de estudios del sindicato USO en base a las estadísticas oficiales del Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. "La Seguridad Social registra 21.865.503 afiliados, con un aumento mensual de 4.408. Si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, alcanza los 21.642.413 de cotizantes, 31.085 más que en junio y 475.623 más que hace un año", señala el sindicato. Pero esos son los datos teniendo en cuenta la exclusión de colectivos –como los más de 800.000 fijos discontinuos– de las estadísticas publicitadas por el Gobierno. Y es que la realidad del paro sin maquillaje es muy distinta.

Libertad Digital publica hoy la evolución día a día de la afiliación o salida de la Seguridad Social en el mes de julio –pura etapa de contratos turísticos–. Y lo cierto es que la mitad de días más uno –16– del mes figuran como días de pérdida de afiliados.

USO añade que "para conseguir un incremento anual oficial de la afiliación han sido necesarios 15.499.406 contratos, lo que supone una media de 32,6 contratos por afiliado al año". Un dato más que representativo de la precariedad del empleo en la era de Sánchez.

"La variación anual relativa de la afiliación es la más baja de la década, con excepción del año 2020 que estuvo marcado por la pandemia. Se esta ralentizando la creación de empleo", añaden los expertos de USO. "El seguimiento de la afiliación diaria, más allá de los habituales saldos negativos de los viernes, nos muestra que el último día en este mes se produjo un saldo negativo de -190.477 personas y el conjunto del mes arroja un saldo negativo de -32.126". Y eso significa que no se crea empleo real.

Más empleo destruido que creado durante julio

Hay que recordar que la trampa por excelencia de las estadísticas laborales de Yolanda Díaz sigue creciendo. El Gobierno no deja de alardear de unos supuestos datos híper optimistas que, sin embargo, se resumen de la siguiente manera: España lidera los ranking oficiales de paro de la UE en sus tres clasificaciones estudiadas –paro total, femenino y juvenil–; las estadísticas laborales de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez ocultan casi millón y medio de parados reales; y, para colmo, desde la reforma laboral, el paro real no ha bajado: al revés, ha crecido en casi 82.000 personas, si se suman todos los colectivos de parados reales que no figuran en la estadística oficial.

Y eso hace que toda la política de fuegos de artificio del Gobierno pase por un dato: el de las personas con contratos fijos discontinuos que, pese a figurar como empleados por tener vigente uno de esos contratos, permanecen largos periodos de tiempo si trabajar. Pues bien, esa cifra ha vuelto a subir y se encuentra ya en 831.620 personas.

El dato ha sido extractado, de nuevo, por el sindicato USO, una formación que realiza sus cálculos en base a los datos oficiales pero que, simplemente, no depende de las subvenciones del Gobierno. La explicación técnica a esta gran farsa es la siguiente: "Los fijos discontinuos en su período de inactividad se encuentran en el grupo de "Demandantes de empleo con relación laboral", aunque no se indica exactamente cuántos son [no se indica porque el Gobierno no quiere, porque se le ha solicitado cientos de veces el dato]. Sin embargo, sí conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan bajo ese epígrafe.

Los fijos discontinuos ya superan los 830.000

Para calcular el número de fijos discontinuos restamos al total de demandantes de empleo con relación laboral aquellos que se encuentran en un ERTE y en julio alcanzaron los 831.620, lo que supone un aumento del 143,77% respecto a 2022", destacan los técnicos de USO.

El sindicato da más datos: "Los demandantes de empleo que el SEPE considera "no parados" (¿ocupados?) al finalizar julio de 2025 alcanzaron los 1.876.897, un 30,11% más que en 2022. ¿Qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones –pluriempleo– mal remuneradas, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo? Un 43,8% de los demandantes de empleo registrados están en esta situación, es decir que el SEPE no los contabiliza como parados".

Al finalizar julio, último dato en las estadísticas laborales, las personas realmente paradas ascendieron a 3.822.854, lo que supone que hay 1.418.248 parados (personas que no están trabajando) más que el dato oficial de paro registrado que muestra el Gobierno. Y "si comparamos los datos de 2022, primer verano de la reforma laboral, y los de 2025, vemos que, si bien el paro registrado habría disminuido en 479.206, el paro real (número de personas registradas en el SEPE y que no trabajan) se habría incrementado en 81.880, un 2,19%", añade USO.

Traducido, que el paro no ha bajado, sino que ha subido, Eso sí, si se quitan las trampas estadísticas del Gobierno.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.