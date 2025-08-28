Renfe suprime sus trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona

A partir del 8 de septiembre, Renfe reemplazará su marca de bajo coste Avlo por trenes AVE en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, manteniendo las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos, según un comunicado oficial.

Este cambio, tras cuatro años de operación de Avlo, responde a una reorganización estratégica motivada por la retirada de los trenes Avlo S106 de Talgo, que comenzaron a circular en mayo de 2024, y su sustitución por trenes S103, más adecuados para este trayecto según la compañía.

Renfe destaca que los AVE ofrecen mayor confort, con asientos más amplios y mayor espacio, adaptándose mejor a las necesidades de los viajeros corporativos, frecuentes en esta ruta. Los cinco trenes Avlo que operaban en el corredor (cuatro Madrid-Barcelona y uno Madrid-Figueres) estaban inmovilizados por problemas de suministro de bogies de repuesto de Talgo, aunque el resto de los S106 funcionan con normalidad y revisiones constantes, según fuentes de la compañía.

No habrá cambios "significativos" en los precios

Los pasajeros con billetes Avlo para después del 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE sin cambios en las condiciones de su viaje. Además, quienes pagaron por la selección de asiento en Avlo recibirán un reembolso completo sin costes, según ha comunicado la compañía

Además, Renfe asegura que los precios no sufrirán cambios significativos, ya que las variaciones dependen principalmente de horarios y demanda. Sin embargo, es probable que en la práctica los billetes más baratos (que solían encontrarse en Avlo, tipo low cost) sean menos frecuentes o un poco más caros, porque el AVE incluye más servicios.

De hecho, Renfe ya ha confirmado que con esta reorganización recuperará "servicios valorados" como la cafetería, la restauración a bordo y el coche en silencio, además de "reforzar la experiencia" con opciones Premium, como acceso a salas club y la Sala Executive en todos los trenes, pensada para viajeros de negocios que buscan exclusividad y privacidad.