El aceite de oliva español dispara un 30% las exportaciones a EEUU antes de los aranceles

Las exportaciones españolas de aceite de oliva a Estados Unidos han crecido con fuerza en lo que va de año, a pesar de los aranceles impuestos por la administración Trump. Eso sí, lo han hecho en un contexto de precios a la baja y con la incertidumbre sobre cómo van a responder los consumidores estadounidenses en los próximos meses: uno de los mercados estratégicos para España está en juego.

Según explica Rafael Pico Acevedo, director adjunto de Asoliva, desde enero se está exportando "entre un 25% y un 30% más en volumen de lo que se exportaba el año pasado", coincidiendo con una campaña de producción más amplia tras dos ejercicios marcados por la sequía y con un adelanto de exportaciones motivado por la amenaza de nuevos aranceles.

Sin embargo, los precios han caído con fuerza: "el año pasado el aceite de oliva costaba más del doble de lo que cuesta hoy", recuerda Pico Acevedo, lo que explica que en valor económico las cifras de exportación sean menores pese al notable aumento en cantidad: entre enero y junio de 2024 se vendieron 714 millones de euros y, en el mismo periodo de este año, la cifra se ha reducido a 554 millones.

Un mercado estratégico

"El mercado de Estados Unidos es un mercado estratégico y totalmente irreemplazable" para el aceite de oliva español, subraya el directivo de Asoliva. Y el país norteamericano consume 430.000 toneladas de aceite de oliva de las que apenas produce 10.000. Es decir, importa el 98% del aceite que consume, señala Pico Acevedo.

España es el gran proveedor: de forma directa exporta unas 180.000 toneladas y, de forma indirecta, otras 130.000 toneladas (principalmente a través de Italia), lo que supone que "el 70% del aceite de oliva que consume Estados Unidos es de origen español". A ello se suma un cambio de tendencia: en lugar de enviar aceite a granel para su envasado en EEUU, en los últimos años se ha incrementado la exportación de aceite ya envasado en España, lo que "refuerza la presencia de marca y añade valor al producto".

Un futuro incierto

En cuanto al futuro inmediato, la asociación de exportadores de aceite de oliva todavía no tiene los últimos datos de aduanas, pero no prevén un "impacto crítico" pese a los aranceles del 15% actualmente vigentes. "En abril, cuando se introdujo el 10% de base, no pasó nada y la exportación ha ido subiendo un 30% frente al año pasado en volumen", apunta Pico Acevedo.

Aunque reconoce que existe un riesgo de sustitución por aceites más baratos de producción local —como el de soja, palma o aguacate—, confía en la fidelidad del consumidor estadounidense, que "ha demostrado valorar mucho las cualidades saludables del aceite de oliva" y cuenta con una renta per cápita que permite mantener su consumo.

Además, en la ‘lotería’ de los aranceles de Trump, el aceite de España no ha salido tan mal parado como el de otros países como Túnez que, con una tasa del 25%, prácticamente ha quedado expulsado del mercado. "Estamos en contra de los aranceles y apostamos por el libre mercado, pero para nosotros es una buena noticia que Turquía, el segundo productor mundial de aceite detrás de España, al final tuviera el mismo arancel que nosotros porque no altera las condiciones de competencia", señala Pico Acevedo.

En el caso de otros competidores como Marruecos, Australia, Chile o Argentina, tendrán aranceles del 10% (5 puntos por debajo de nuestro aceite): "Entendemos que ese 5% desde luego es malo, todavía no tenemos datos de aduanas para ver la evolución de las exportaciones con ese arancel del 15%, pero esperamos que no tenga un impacto crítico".