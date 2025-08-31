El sector de las franquicias superará los 60.000 locales en 2025 en la Argentina de Milei

En Libre Mercado hemos venido contando como en Argentina, desde que está Javier Milei al frente de la presidencia, cada vez más grandes marcas deciden instalarse en el país del Conosur en vistas del crecimiento presente y futuro. Si recientemente contábamos como empresas de la talla de Armani, Nike y Adidas buscan expandir sus negocios en Argentina, ahora conocemos otro dato importante y es que el número de franquicias en el país sudamericano ha crecido de forma considerable entre el año 2024 y el presente 2025. En este artículo te lo vamos a contar.

De acuerdo con los datos de la consultora Franquicias que Crecen, el sistema de franquicias en Argentina vive un periodo de expansión que lo consolida como una de las principales opciones a la hora de invertir y de emprender. Así pues, el sector de las franquicias prevé acabar el año 2025 con más de 2.000 marcas en operación y en torno a 60.000 puntos de venta en toda Argentina.

Este crecimiento supondría un salto importante con respecto al año pasado, ya que en 2024 hubo un total de 54.800 locales, lo que ya fue un crecimiento del 9,4% con respecto al año 2023. Sin embargo, para este 2025 se estima que el crecimiento sea incluso mayor, del 9,8% hasta llegar a los 60.000 puntos de venta. Es decir, entre 2023 y 2025 se habría pasado de unos 50.091 locales a casi 60.000, unos números muy sorprendentes.

El número de franquiciantes (titulares de la franquicia) en el año 2024 fue de 1.918 marcas, mientras que la proyección para este año es que se superen las 2.000 marcas, lo que vendría a significar un crecimiento de entre el 7,5% y el 8,5%. Esto dice Marcelo Bernardini, socio consultor de Franquicias que Crecen: "El sistema de franquicias ha demostrado una gran capacidad de adaptación. A pesar de la recesión en el consumo, mantiene un ritmo de crecimiento que refleja optimismo y confianza para lo que resta del año".

Un sector en auge

Entre los tipos de sectores a los que se orientan estas franquicias, el principal foco de atracción siguen siendo el relacionado con la gastronomía, mientras que otros sectores como el de la ropa, la estética o la tecnología siguen creciendo de forma progresiva. Otro dato llamativo es que en torno al 90% de las franquicias que operan en Argentina son de origen nacional, mientras que el resto provienen de otros países como son Brasil, Estados Unidos o España.

Por otro lado, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) también cuenta que el 9% de las franquicias requieren menos de 15.000 dólares de inversión para comenzar, mientras que el grueso de estas inversiones se encuentra entre las que requieren una inversión de 16.000 a 50.000 dólares (el 35% del total) y las que requieren entre 51.000 y 100.000 dólares (35% del total). Sólo un 9% del total de franquicias requieren más de 200.000 dólares de inversión.

Así pues, vemos que Argentina sigue creciendo y que un negocio como el de las franquicias es donde mejor se ve este despegue de la economía, tras pasar de un poco más de 50.000 locales en el año 2023 a superar los 60.000 en este 2025. Un crecimiento que contribuye a incrementar el empleo formal en Argentina, algo que por desgracia no es muy común, y que poco a poco se está convirtiendo en uno de los puntos fuertes de su economía.