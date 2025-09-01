La cacería del Gobierno de Pedro Sánchez y de Hacienda ha vuelto a salir al descubierto. La última denuncia de persecución fiscal ha venido de manos del youtuber Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, uno de los creadores de contenido más críticos con el Ejecutivo principalmente por la carga de impuestos -para él desproporcionados- que tiene que abonar a la Hacienda Pública. "Yo hice una queja muy fuerte al Gobierno, no sé si será casualidad o no, pero al mes y medio tuve mi primera gran inspección de Hacienda", ha explicado en su canal.

Hace un tiempo, El Xokas contó que había ido a la sede de Hacienda en Madrid, para decirle al funcionario de turno que él no quería pagar más impuestos y que a ver si podían hacer algo. Pues bien, ahora se ha visto obligado a ir para resolver una gran inspección. "Al mes y medio de criticar al Gobierno y subir un video con más de un millón de visitas, tuve mi primera inspección de Hacienda", ha insistido.

"La acabo de resolver favorablemente para mí, de hecho me van a devolver dinero", ha asegurado. Además, el creador de contenido ha explicado que no fue a Hacienda solo para quejarse, sino que fue de manera amistosa para ver qué pasaba y les dijo: "a mí podéis revisarme los números cuando queráis, yo soy un ciudadano honrado".

"Soy el único gilipollas que no lo hace"

Ante esta persecución del Gobierno de Pedro Sánchez y de Hacienda, ha dicho que se siente "gilipollas" y que debería abrirse una empresa inmobiliaria y ponerse a comprar pisos. "Soy el único gilipollas que no lo hace", lamenta El Xocas.

Además, ha dicho que en Hacienda estaban muy contentos con su gestión, "que les sorprendía que era uno de los pocos casos de un youtuber que viniera aquí y que no tuviese todo manga por hombro". Ha añadido que "se lo toma muy en serio con el tema de ser lo más justo con Hacienda". Sin embargo, el gallego afirma que se sorprendió mucho y no ha dudado en denunciar una situación, que a su juicio "no es coincidencia".