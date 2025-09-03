Aena ataca a Ryanair por cerrar rutas en España: "Fariseísmo, mala educación y chantaje"

Ryanair ha anunciado el cierre de su base en Santiago de Compostela y la cancelación de todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, además de mantener cerradas sus bases en Valladolid y Jerez. Según han explicado desde la compañía, el motivo se reduce a la subida de las tarifas: "España sufre una catástrofe turística por el aumento de los precios de Aena", han señalado en la red social X.

Ryanair ha reducido este invierno un 16% su capacidad en los aeropuertos regionales, mientras que, según la compañía, "Aena y el gobierno miran para otro lado". "Aena y el Gobierno de España una vez más han fallado a las regiones españolas, colocándolas a la cola de Europa en competitividad", ha expresado Ryanair. A estas afirmaciones, Aena ha respondido a la compañía aérea tachándoles de hacer "chantaje" y de tener una política de comunicación "deshonesta" en un comunicado demoledor por parte del presidente Maurici Lucena.

‼️España sufre una CATÁSTROFE TURÍSTICA por el aumento de los precios de Aena 👉 Ryanair reduce este invierno un 16% su capacidad en los aeropuertos regionales Los aeropuertos están vacíos en un 70% mientras Aena y el gobierno miran para otro lado 🤨 Aena y el Gobierno de… pic.twitter.com/b2uDXsJbWh — Ryanair España (@Ryanair_ES) September 3, 2025

Aena acusa a la low cost de mantener una política de comunicación "en permanente y deliberada colisión con los hechos objetivos y la veracidad" y afirma que la aerolínea busca "ventajas económicas" de los gobiernos mediante presión pública y exigencias de subvenciones.

Un choque frontal tras los recortes anunciados por Ryanair

Aena sostiene que la aerolínea ha desplegado "exigencias públicas" a gobiernos democráticos "para obtener ventajas económicas", y califica su estrategia de "plutocrática", al pretender –según el comunicado– que las decisiones públicas "se dobleguen a los intereses" de empresas con poder económico.

La gestora descarta la narrativa de que "España está cerrada al turismo" y recuerda que, según sus previsiones, los turistas internacionales en 2025 se acercarán a los 100 millones y el tráfico programado para el invierno 2025-26 en los aeropuertos españoles marca "un nuevo récord histórico".

En materia tarifaria, Aena defiende que su actuación viene determinada por la Ley 18/2014 y "fórmulas matemáticas objetivas". Para 2026, la propuesta es un incremento de 0,68 euros por pasajero. La compañía pública considera "inverosímil" que esa cuantía determine la decisión de volar. Sin embargo, para Ryanair esta subida ha supuesto un antes y un después, puesto que han tenido que reducir su actividad en varios aeropuertos debido al aumento de precio y tarifas que la propia compañía califica de "excesivas".

Más de 28.000 millones de euros al PIB de España

Por otra parte, tal y como ha señalado en un comunicado Ryanair, la compañía aérea contribuye con "más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en nuestras operaciones españolas y da empleo a más de 10.000 pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros".

Sin embargo, Ryanair ha señalado que mantiene "su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero este crecimiento se ve bloqueado por las tarifas excesivas de y su negativa a colaborar con las aerolíneas para apoyar a los aeropuertos regionales con capacidad disponible".

Aena concluye en el comunicado que diseñar el sistema "al son de las exigencias" de una sola aerolínea dañaría su sostenibilidad y funcionamiento. Y remata: "Es una pena que la política de comunicación y de relaciones institucionales de Ryanair esté guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje", atacando duramente a la compañía low cost.