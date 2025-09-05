La vivienda libre registra su mayor alza en 18 años con una subida del 12,7% en el segundo trimestre del año

El precio de la vivienda sigue creciendo. Así, en el segundo trimestre de este año la vivienda libre se encareció un 12,7% en comparación con el mismo período del año anterior. De este modo, ha registrado su mayor alza interanual desde el primer trimestre de 2007, cuando se disparó un 13,1%. De hecho, con este nuevo incremento el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Así se desprende de los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que demuestran también que entre los meses de abril y junio se registró el mayor incremento trimestral en diez años, con un alza de los precios del 4% debido al empuje de la vivienda usada. De esta forma, el precio de la vivienda libre registra seis trimestres consecutivos de subidas.

Por otra parte, de acuerdo con el INE, el precio de la vivienda nueva registró un incremento del 12,1% en tasa interanual en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior. Además, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,8%, que supera en medio punto a la del trimestre anterior, siendo la más elevada en 18 años.

Así las cosas, todas las regiones del país registraron alzas en los precios de la vivienda. Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (+13,7%); Castilla y León y Andalucía (+13,6%), y Asturias, que elevó sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado. Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%), y Baleares (+11,7%).

Si comparamos por tipo de vivienda el precio de la vivienda nueva subió un 2,6% trimestral, frente al incremento del 5,5% del trimestre anterior. Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 4,2% en comparación con el primer trimestre del año, tasa un punto superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre de 2015, cuando el precio subió un 4,6% trimestral.