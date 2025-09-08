¿Cuánto cuesta proteger tu hogar? Descubre los beneficios de la seguridad personalizada

El buen tiempo invita a pasar más tiempo fuera de casa: es tiempo de planes con amigos, piscina… y, por supuesto, vacaciones para muchos. En consecuencia, nuestros hogares pasan más tiempo solos que en otros periodos del año, siendo así más vulnerables a cualquier tipo de allanamiento.

De hecho, según la última edición del Observatorio de Securitas Direct "La seguridad en los hogares y negocios", el verano es la época con más probabilidades de sufrir intrusiones, siendo, en general, los viernes por la noche, entre las 20.00 y las 21.00 horas, el momento preferido de los ladrones para entrar en los hogares.

Mientras los métodos de robo evolucionan -con técnicas como el bumping o el impresioning, que permiten forzar una cerradura sin dejar rastro-, la protección real radica en contar con una solución que no solo sea tecnológicamente avanzada y cuente con expertos listos para responder las 24 horas, sino que también esté totalmente adaptada a las particularidades de cada hogar y cada estilo de vida.

Un análisis completo para una protección personalizada

Por este motivo, en Securitas Direct, los expertos van más allá de una instalación estándar con kits o propuestas predefinidas, ya que realizan un estudio de seguridad exhaustivo y sin compromiso a cada cliente. Este análisis evalúa todos los rincones de la propiedad para tener un mayor conocimiento e identificar sus puntos vulnerables. Así, son capaces de diseñar un sistema de seguridad a medida.

Durante este minucioso proceso, el especialista analiza todos los puntos de acceso para identificar aquellos susceptibles a una posible intrusión, desde las entradas principales y secundarias hasta ventanas en pisos bajos o garajes. También se analiza la distribución y el entorno, como la configuración interna y la existencia de zonas exteriores (jardines, patios o terrazas) que podrían ser aprovechadas por potenciales intrusos.

Además, a la hora de diseñar este sistema de seguridad, el experto también tiene en cuenta el estilo de vida familiar: las rutinas diarias y, de manera muy importante, la presencia de mascotas. Esto permite configurar el sistema para que los animales puedan moverse con total libertad sin activar falsas alarmas, garantizando la funcionalidad del sistema sin interferir en el día a día.

Una vez completado este estudio, el especialista elabora una propuesta de seguridad a medida. Por este motivo, esta solución de Securitas Direct no es un paquete predefinido, sino un diseño específico donde se detallan los servicios, dispositivos y soluciones que cada vivienda necesita para estar protegido de forma efectiva. Es por ello, que el precio final de la alarma de Securitas Direct se adapta a cada familia, reflejando una inversión inteligente y optimizada para la protección del inmueble.

La tecnología, la mejor aliada de la seguridad: CRA y cerraduras inteligentes

Por otro lado, los nuevos avances tecnológicos están ayudando a conseguir una protección más completa y efectiva para hogares. En este sentido, la alarma con cerradura inteligente es una innovación clave: permite al usuario abrir y cerrar la puerta desde el móvil, pero también manualmente (por fuera, con llaves, ya que tiene el aspecto de una cerradura normal). Pero lo más importante es que refuerza la seguridad frente a intrusiones, ya que cuenta con un cilindro de máxima seguridad, a prueba de bumping, taladro, ganzúa y extracción, y alerta por manipulación.



No es un simple gadget, sino una barrera física y tecnológica que refuerza la protección del punto de acceso más vulnerable: la puerta principal, por donde entran 8 de cada 10 intrusos. Además, al ser un sistema de seguridad diseñado a medida, con la alarma de Securitas Direct el hogar está protegido con detectores de acceso en todas las puertas y ventanas vulnerables.

Esta combinación de tecnología a medida y respuesta humana permite a Securitas Direct anticiparse a los intentos de robo u ocupación: en el momento en el que un intruso intenta forzar o manipular la cerradura, el sistema de alarma lo detecta de forma inmediata y activa la sirena disuasoria. Mientras, la Central Receptora de alarmas recibe la alerta, y un experto responde en menos de 20 segundos para comprobar qué ocurre y avisar a la Policía si es necesario.