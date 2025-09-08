El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la quita masiva de la deuda autonómica. Con esta decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a manipular 83.252 millones de euros de la deuda de las CCAA con el único objetivo de agasajar a los independentistas catalanes.

Sin embargo, el Gobierno viene presumiendo de que la medida supone un beneficio para todas las regiones del país y sin perjudicar a ninguna. Tanto es así, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparado lo aprobado con la condonación de una hipoteca a un particular. "¿Quién va a decir que no? ¿Qué familia española en su sano juicio diría que no a que se le alivie la carga de la deuda?" se ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.