Carlos Cuesta y Beatriz García analizan las trampas de Montero para explicar la quita de la deuda.

La quita de la deuda: todas la mentiras de Montero, al descubierto

El Programa de Cuesta

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la quita masiva de la deuda autonómica. Con esta decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a manipular 83.252 millones de euros de la deuda de las CCAA con el único objetivo de agasajar a los independentistas catalanes.

Sin embargo, el Gobierno viene presumiendo de que la medida supone un beneficio para todas las regiones del país y sin perjudicar a ninguna. Tanto es así, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparado lo aprobado con la condonación de una hipoteca a un particular. "¿Quién va a decir que no? ¿Qué familia española en su sano juicio diría que no a que se le alivie la carga de la deuda?" se ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

