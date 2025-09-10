El excéntrico Larry Ellison destrona a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Elon Musk ya no es el hombre más rico del planeta. El fundador de Tesla y SpaceX, que durante años ha liderado el ranking de grandes fortunas globales, ha cedido su trono tras los últimos movimientos en el mercado bursátil.

El nuevo número uno es Larry Ellison, cofundador de Oracle, que ha logrado desbancar a Musk después de que la tecnológica estadounidense se disparase en Bolsa más de un 40% tras la presentación de sus resultados trimestrales. Aunque los beneficios mostraron un estancamiento respecto al mismo periodo del año anterior, las perspectivas de futuro dibujadas por la compañía fueron recibidas con gran optimismo por los inversores.

La revalorización de las acciones de Oracle ha llevado a su capitalización bursátil hasta los 969.000 millones de dólares (827.216 millones de euros), según datos de Bloomberg. Ellison posee un 41% de la compañía, lo que sitúa su patrimonio personal en 397.000 millones de dólares (338.911 millones de euros). Una cifra suficiente para superar a Musk, cuya fortuna se calcula en 384.000 millones de dólares (327.813 millones de euros).

¿Quién es Larry Ellison?

Larry Ellison no solo es el cofundador de Oracle y, ahora, el hombre más rico del mundo, sino también una de las figuras más peculiares y extravagantes de Silicon Valley.

Nació en 1944 en Nueva York, pero se crio en Chicago con sus tíos. Nunca conoció a su padre biológico y la relación con su madre siempre fue complicada. Cofundó Oracle en 1977, una pequeña empresa de bases de datos que acabó convirtiéndose en el gran gigante tecnológico mundial que es en la actualidad.

Su vida personal ha estado marcada por el lujo y la extravagancia. Ha coleccionado mansiones en Malibú, un rancho en Woodside (California) y hasta compró la isla de Lanai en Hawái en 2012, donde vive parte del año.

Es un entusiasta de los deportes acuáticos. Ha financiado y competido en la Copa América de vela, que ganó con su equipo en 2010. También es piloto y posee varios jets privados.

En el terreno familiar, ha estado casado cuatro veces y es padre de dos hijos, David y Megan, ambos productores de cine en Hollywood. También ha invertido millones en investigación médica y biotecnología, con un interés declarado en alargar la vida humana.

Los resultados de Oracle

Oracle Corporation es una de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Comenzaron con el software de bases de datos, pero actualmente la empresa es un gigante de los servicios en la nube (cloud computing) compitiendo con Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Gobiernos, multinacionales y grandes bancos utilizan su tecnología para gestionar datos y operaciones críticas.

Durante su primer trimestre fiscal, cerrado en agosto, Oracle obtuvo un beneficio neto de 2.927 millones de dólares (2.499 millones de euros), lo que supone un ligero retroceso del 0,1% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, los ingresos crecieron hasta 14.926 millones de dólares (12.742 millones de euros), un 12,2% más.

Por divisiones, la computación en la nube aportó 7.186 millones de dólares (6.135 millones de euros), con un crecimiento del 27,8%. El software generó 5.721 millones de dólares (4.884 millones de euros), con un estancamiento cercano al 0,8%. Mientras tanto, los servicios aportaron 1.349 millones de dólares (1.152 millones de euros) y el hardware 670 millones de dólares (572 millones de euros), con subidas del 6,8% y 2,3%, respectivamente.

Safra Catz, consejera delegada de Oracle, destacó que en el trimestre se firmaron cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes, lo que disparó la cartera de pedidos pendientes un 359%, hasta los 455.000 millones de dólares (388.424 millones de euros). "La demanda de infraestructura en la nube de Oracle sigue creciendo. En los próximos meses esperamos firmar contratos por miles de millones adicionales, lo que podría llevar los encargos pendientes a superar el medio billón de dólares", explicó.

Además, la compañía ha anunciado un dividendo trimestral de 0,50 dólares (0,43 euros) por acción, que se abonará el próximo 23 de octubre a todos los accionistas registrados a 9 de octubre.