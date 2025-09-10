Hacienda aumenta la recaudación por el tabaco en plena guerra de Mónica García al sector

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya tiene su anteproyecto de Ley Antitabaco. El Consejo de Ministros aprobó ayer martes la norma que Mónica García lleva meses intentando sacar adelante. Eso sí, la reforma de la ministra ha resultado más descafeinada de lo que ella misma pretendía en un inicio.

Finalmente, no habrá cajetillas genéricas ni más subidas de impuestos a los cigarrillos tradicionales, como pretendía la responsable de la cartera de Sanidad.

Como ya publicó Libre Mercado, entre PSOE y Sumar existían varias desavenencias por la medida estrella de García. El daño a un sector clave en Extremadura, como es el tabaquero, era una de ellas. Además, la oposición de García a otros productos derivados del tabaco, como las bolsas de nicotina, también se encontró con la oposición de varios países de la UE.

Prohibido fumar en terrazas

Finalmente, entre las medidas más radicales que ha tomado Sanidad se encuentra la prohibición de fumar en espacios abiertos (y privados) como son las terrazas de bares y restaurantes de toda España.

"A partir de la aprobación de esta ley, no será posible fumar en terrazas, campus, piscinas de uso colectivos, marquesinas, estaciones de autobuses..." celebró García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aprobamos el anteproyecto de ley del tabaco: Más espacios sin humo como terrazas. Regulación de nuevos productos. Más programas de prevención. Más restricciones en publicidad y redes sociales. Espero que todos los partidos pongan la salud por encima de otros intereses. pic.twitter.com/ulY2DUi4Er — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 9, 2025

Sin embargo, mientras el Ministerio de Mónica García pone en jaque a los fumadores con las nuevas prohibiciones, estos mismos aficionados al humo hacen las delicias de otro departamento del Gobierno. Se trata de Hacienda.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el fisco recaudó hasta junio un nuevo máximo solo por el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco. En concreto, los ingresos por este tributo fueron 3.280 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo de un año antes.

En este incremento de la recaudación influyeron las subidas de tipos que aplicó el Gobierno en el Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco, que le reportaron a las arcas estatales 152 millones extra, según sus propios números. Además, hay que recordar que el tabaco también paga IVA, por lo que entre toda la fiscalidad, el Estado se fuma casi el 80% del precio final de una cajetilla, lo que convierte a este producto en el más gravado de España muy por delante de los hidrocarburos, el alcohol o la electricidad.

Además, en este mes, también se refleja la entrada en vigor del Impuesto Especial Líquidos Cigarrillos Electrónicos, con el que el fisco recaudó 5 millones más.

Importante cerco al vapeo

En este sentido, Mónica García también ha conseguido equiparar el tabaco tradicional a los productos de vapeo, que tampoco se podrán consumir al aire libre. Entre otras medidas, Sanidad ha eliminado los vapeadores de un solo uso y prohibir los de sabores, lo que ha desatado una gran indignación en el sector.

