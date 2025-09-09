Mónica García pone en jaque a las tiendas de vapeo con su nueva ley antitabaco

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley antitabaco en Consejo de Ministros. De este modo, se equiparan los cigarrillos electrónicos y de vapeo a los convencionales. En consecuencia, en tanto que se amplían las zonas en las que estará prohibido fumar, también se prohíbe el vapeo en lugares como las terrazas de los bares, las piscinas y las marquesinas de los autobuses. En este sentido, resulta especialmente curioso que desde el Ejecutivo se empeñen en tratar por igual a productos que son, claramente, distintos.

Impacto en el sector

Naturalmente, desde el sector del vapeo advierten del impacto que tendrán estas restricciones. Consultado por Libre Mercado, Arturo Ribes, presidente de UPEV (la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo), destaca que, si bien la motivación del Gobierno es evitar que los menores de edad accedan a productos de vapeo, lo cierto es que desde el sector ya están comprometidos con ello. De hecho, explica que desde el año 2018 han desarrollado activamente campañas con el fin de lograr este objetivo. Además, detalla que, antes de que se elaborase el borrado aprobado hoy, desde UPEV presentaron al Ministerio de Sanidad una propuesta alternativa y que, a pesar de ser ellos quienes mejor conocen la realidad de este sector, desde el Gobierno "no han hecho caso".

En este sentido, Ribes explica que el sector del vapeo factura anualmente unos 150.000 millones de euros y da empleo, tanto directa como indirectamente, a 3.000 personas en nuestro país. Además, existe en España unos 600 negocios relacionados con este sector, entre fabricantes, distribuidores y tiendas minoristas. Así, Ribes subraya que ya con la anterior se perdió el 40% de la facturación del sector. Del mismo modo, desde la organización explican en una nota de prensa que "la intención del Ministerio de prohibir la venta de sabores, recogida en el Real Decreto, supondrá una perdida de más del 85% de los ingresos del sector de tiendas del vapeo".

Con todo, cabe añadir que desde el sector no creen que las nuevas restricciones vayan a lograr su objetivo: evitar el consumo de vaper entre los jóvenes. La UPEV señala que "la nueva Ley no contiene ningún mecanismo de control de venta a menores, lo que hará que se incremente el uso de los vapers en ese segmento de población e inundará España de productos ilegales y de dudosa seguridad". De hecho, Ribes apunta también que, a pesar de lo que quieran hacernos creer desde el ministerio de Yolanda Díaz, no es cierto que cada vez se vapee más en España.

Así las cosas, la patronal incide en que la regulación, en lugar de dirigirse a las empresas fabricantes, distribuidores y tiendas minoristas, debería dirigirse a aquellos puntos de venta que, precisamente, esta ley ignora. "Mientras se pueda comprar en una tienda de conveniencia, bazar o peluquería un vaper con forma de Bob Esponja, tendremos un grave problema y esta ley no pone solución a la falta total de control de acceso de los menores que desde el sector estamos pidiendo", subrayan. En cualquier caso, Ribes recuerda que las medidas que quiere implementar la ministra de Sanidad todavía deben pasar por el Parlamento.

En este sentido, la Mesa del Tabaco también critica la aprobación del anteproyecto de la ley. Así, reclaman que esta regulación debería basarse en los datos disponibles y la evidencia científica, no en la ideología. Del mismo modo, piden que se analice el impacto económico que podría suponer esta ley, no sólo para el sector del tabaco, sino para el conjunto del tejido productivo y la actividad económica.

Algunos fracasos de Mónica García

Con todo, lo cierto es que el anteproyecto de ley supone algunos fracasos para Mónica García, porque no ha logrado sacar adelante algunas de las regulaciones que pretendía poner en marcha. Lo más llamativo en este sentido es que el anteproyecto que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros no incluye el empaquetado genérico, dado que no se ha logrado llegar a un acuerdo al respecto. De este modo, aunque era una de las intenciones de la ministra de Sanidad, por ahora no se establece que las cajetillas y paquetes de tabaco de liar carezcan de los nombres de las marcas. Del mismo modo, García tampoco logrará aplicar nuevas subidas de impuestos a los cigarrillos convencionales.

Por otra parte, no podemos olvidar, tal y como explica Ribes en declaraciones a Libre Mercado, aunque la ministra de Sanidad quiera vendernos que con esta ley finalmente se logrará evitar que los menores de edad accedan a los productos de vapeo, lo cierto es que la venta de este tipo de artículos a menores ya estaba prohibida anteriormente. Por tanto, en este sentido, no logra ningún avance.