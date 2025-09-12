Telefónica arranca septiembre con subidas de precio objetivo

En el comienzo de septiembre, hasta tres bancos de inversión han elevado ya el precio objetivo que dan a los títulos de Telefónica.

El incremento más sustancial ha corrido a cargo de UBS, que ha aumentado su precio objetivo de los 3,90 a los 4,80 euros. Barclays también lo ha actualizado este mes para llevarlo de los 4,70 a los 4,80 euros. Y el último en sumarse a la lista ha sido Intesa Sanpaolo, que esta semana lo ha elevado de los 4,10 a los 4,40 euros.

Estas subidas corren en paralelo a la buena marcha de los títulos de Telefónica en bolsa en 2025. Hasta la fecha, acumulan una revalorización del 16,2%, hasta los 4,575 euros. Este comportamiento bate el 12% que el sector telco europeo sube de media en bolsa en 2025.

El respaldo de los analistas también se observa en que el 77% aconseja comprar o mantener las acciones de la operadora. Los inversores aguardan la cita que tendrán con Telefónica en la recta final de 2025. La compañía lleva trabajando en los últimos meses en un plan estratégico que, según ha adelantado, presentará al mercado antes de que termine el año.