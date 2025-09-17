Amancio Ortega rompe su silencio tras la muerte de uno de los directivos históricos de Inditex

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha roto su silencio para expresar su tristeza tras la muerte del directivo José María Castellana, que el empresario gallego ha reconocido como una figura "esencial" en la historia de su grupo corporativo. "Lamento profundamente el fallecimiento de José María Castellano, una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona, como sabemos todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de contar con su colaboración", afirma el empresario en un comunicado enviado a los medios.

En este sentido, el fundador de Inditex ha trasladado su pésame a la familia de Castellano, subrayando que su fallecimiento supone una gran pérdida para el mundo empresarial. "Mis más sinceras condolencias para sus seres queridos por esta triste pérdida, un sentimiento que compartimos cuantos formamos parte de esta empresa", afirma Ortega, recordando que Castellano "siempre destacó por su brillantez, profesionalidad y compromiso personal". Así las cosas, Ortega destaca en su comunicado que "todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía".

La trayectoria de Castellano

Lo cierto es que la figura de José María Castellano en el ámbito empresarial español es una de las más destacadas de las últimas décadas. Nacido en 1947 en La Coruña, fue consejero delegado de Inditex entre 1997 y 2005, etapa en la que fue el responsable de la salida a Bolsa del grupo empresarial en mayo de 2001, así como de la expansión internacional del grupo. De hecho, había sido miembro del consejo de administración de la compañía desde el año 1985.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático de Economía financiera y contabilidad y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Castellano ocupó la presidencia de ONO entre 2008 y 2014, cuando la compañía de telecomunicaciones fue vendida a Vodafone. Asimismo, desde 2011 fue presidente de Novagalicia Banco, hasta que en el año 2014 se produjo su venta por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Con todo, Castellano también fue presidente no ejecutivo Greenalia, firma de renovables de la que poseía el 6% de las acciones desde junio del 2020. Además, participó en los consejos de administración de empresas como Puig y Esprit, y fue consejero de Bimba y Lola hasta 2025. Por otra parte, cabe añadir que el ejecutivo también fue vicepresidente del periódico 'La Voz de Galicia’ entre el 2009 y el 2011.