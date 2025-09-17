Sánchez dispara las cotizaciones sociales 180 euros de media por trabajador al mes

La economía española atraviesa un momento en el que el crecimiento se sostiene únicamente sobre el gasto público y la incorporación de un gran número de trabajadores extranjeros en labores de escasa cualificación. Por ello, aunque desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez traten de hacernos creer que la marcha de nuestra economía es positiva, la realidad que se encuentran los trabajadores y las empresas es muy distinta.

Uno de los elementos que demuestran las dificultades que existen actualmente para la actividad económica es de los costes laborales que los empresarios han de afrontar por cada trabajador contratado. Y lo cierto es que, lejos de facilitar las cosas, el Gobierno de Pedro Sánchez es en buena medida responsable del alza de estos costes laborales, puesto que en buena medida se deben al incremento de las cotizaciones sociales.

Suben las cotizaciones

Tal y como demuestran los datos proporcionados por el INE, durante el segundo trimestre 2025 los costes laborales de las empresas aumentaron un 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este modo, se alcanzaron los 3.256,54 euros por trabajador y mes. Del mismo modo, el INE detalla que el coste salarial se incrementó un 2,7%, hasta los 2.416,50 euros. Asimismo, el resto de costes crecieron un 4% en este mismo período.

INE

En este contexto, el principal componente del conjunto de otros costes que se suman al coste salarial dentro de los costes laborales, las cotizaciones sociales, aumentaron en este período un 3,8% con respecto al año anterior. De este modo, como podemos ver a continuación, desde el segundo trimestre de 2018 las cotizaciones han pasado de 595 euros a 775 euros. Por tanto, este incremento ha sido de 180 euros.

INE

Con todo, como hemos publicado en Libre Mercado, al propio impacto que el aumento de los costes laborales tiene sobre el mercado laboral y el salario que llega finalmente a los trabajadores, debemos tener en cuenta que el alza de éstos ha servido para pagar las pensiones, no para mejorar los salarios. Así lo expone Fedea, que explica que "aunque el coste del trabajo por asalariado ha crecido en línea con la productividad (un 15% frente al 14%) desde 2007, el salario real (...) ha permanecido prácticamente estancado".