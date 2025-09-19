Estos son los diputados de Sumar y Podemos que más inmuebles tienen en España El top-10 está compuesto en su gran mayoría por diputados de Sumar, siendo Ione Belarra la única persona de Podemos que se cuela en esta lista. Entre los 18 diputados de ambas formaciones que tienen, al menos, un inmueble, suman un total de 34 inmuebles.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 10 El diputado de Sumar y exdirector de Salud Pública, Rafael Cofiño, tiene un total de seis inmuebles (cinco viviendas). Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 16/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 10 El diputado de Sumar, Agustín Santos, tiene un patrimonio donde se incluyen cinco inmuebles (cuatro viviendas). Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 16/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 10 La diputada de Sumar, Alda Recas, tiene un patrimonio de cuatro inmuebles, entre los que se encuentran dos pisos y dos inmuebles rústicos. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 27/02/2025. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 10 El diputado de Sumar, Francisco Sierra, tiene un patrimonio donde se incluyen tres inmuebles, compuesto por un chalet, un piso y un inmueble rústico. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 14/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 10 La líder de Sumar, Yolanda Díaz, tiene en su patrimonio una vivienda y un despacho. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 16/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 10 Carlos Martín, diputado de Sumar, cuenta con dos viviendas en su patrimonio. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 10/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 10 Vicenç Vidal Matas, diputado de Sumar, dispone de dos inmuebles, ambos son viviendas. Su última declaración de bienes y rentas la publicó el 09/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 10 El diputado de Sumar, Eloi Badia, dispone de una vivienda. Su última declaración de bienes y rentas se publicó el 16/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 10 La diputada de Podemos, Ione Belarra, dispone de una vivienda en su patrimonio. Su última declaración de bienes y rentas la publicó el 11/08/2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar