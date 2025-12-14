Estos son los 10 municipios con mayor renta de España
Según Fedea en su estudio "Renta personal de los municipios españoles y su distribución, años 2021 y 2022", estos son los municipios de más de 50.000 habitantes con mayor renta media. Cabe señalar que siete municipios pertenecen a la Comunidad de Madrid y los otros tres pertenecen a la provincia de Barcelona.
En el décimo puesto de los 10 municipios con mayor renta está Barcelona, con una renta media de 35.192 euros por declarante.
Madrid es el noveno municipio con mayor renta media, siendo de 36.000 euros en 2022.
El octavo municipio con mayor renta media de España es Castelldefels, con una renta media de 36.894 euros por declarante.
El municipio de Tres Cantos es el séptimo municipio con mayor renta media de España, con una renta media de 40.296 euros.
El municipio de Las Rozas de Madrid es el sexto municipio con mayor renta media de España, siendo en 2022 de 49.003 euros por declarante.
El municipio madrileño es el quinto municipio con mayor renta media del país, siendo de 51.133 euros.
Alcobendas es el cuarto municipio de más de 50.000 habitantes con mayor renta media en 2022, siendo de 52.551 euros.
San Cugat del Vallés, con una renta media de 53.752 euros, es el tercer municipio de España con la renta media más alta.
El segundo municipio con mayor renta media es Boadilla del Monte, siendo su renta de 58.616 euros por declarante.
Pozuelo de Alarcón es el municipio de más de 50.000 habitantes con mayor renta media de España, siendo de 75.798 euros.