Estos son los 10 españoles más ricos del 2026
La lista de los españoles más ricos del año 2026 (según la revista Forbes) nos deja algunos cambios en el top-10 con respecto al año 2025, siendo algunos de estos millonarios auténticos desconocidos para el público general. Sandra Ortega ha vuelto a colocarse como la segunda persona más rica de España después de que hace unos días fuera superada por Rafael del Pino (como contamos aquí). Esta lista está actualizada hasta el 7 de mayo de 2026.
En el décimo puesto se encuentra Miguel Fluxa, presidente del grupo Iberostar, con un patrimonio de 3.483 millones de euros.
En el noveno puesto está el empresario Daniel Maté, accionista de la multinacional Glencore, con un patrimonio de 3.483 millones de euros.
En el octavo puesto está Hortensia Herrero, consejera y socia accionarial de Mercadona, con un patrimonio de 4.418 millones de euros.
En el séptimo puesto se encuentra María Del Pino, que posee un patrimonio de 4.843 millones de euros.
En la posición número seis se encuentra Tomás Olivo, accionista de Unicaja, con un patrimonio de 4.928 millones de euros.
En el quinto puesto de esta lista se encuentra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y del Grupo ACS. Su patrimonio es de 6.542 millones de euros.
En el cuarto puesto de los más ricos de España nos encontramos con Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona. Su patrimonio asciende a los 7.986 millones de euros.
En el tercer puesto tenemos a Rafael Del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial. Cuenta con un patrimonio de 9.516 millones de euros.
Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, es la segunda persona más rica de España. Su patrimonio es de 10.620 millones de euros.
La persona más rica de España sigue siendo Amancio Ortega, el fundador de Inditex, que posee un patrimonio de 117.507 millones de euros.