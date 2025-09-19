Sabadell ridiculiza la OPA del BBVA: "Si quieren saber cuántos accionistas han acudido, cojan una botella de cerveza"

La OPA hostil lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell ha sido, desde el primer momento, una cuestión no sólo económica y empresarial, sino también un asunto de relevancia política, especialmente por la oposición del Gobierno a la operación. En cualquier caso, lo cierto es que los organismos reguladores han dado su visto bueno a la oferta, permitiendo a BBVA seguir adelante con la operación. Sin embargo, desde la entidad catalana consideran que la oferta del BBVA es insuficiente y, por este motivo, han expresado su rechazo en numerosas ocasiones.

Sabadell ridiculiza la OPA

La oferta lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell ya ha sido lanzada al mercado después de que la CNMV haya aprobado el folleto. Así, después de que la cuestión fuera elevada al Consejo de Ministros y el Gobierno impusiera condiciones muy restrictivas –como la imposibilidad de que se fusionen las dos entidades en los próximos tres años–, los accionistas de la entidad catalana ya pueden acudir a dicha operación. En este contexto, la entidad catalana quiso mover ficha vendiendo su filial británica TSB al Banco Santander y anunciando un dividendo extra de 2.5000 millones.

No obstante, desde la entidad catalana siguen expresando su rechazo a la operación. De hecho, el Consejo de Sabadell ha recomendado a sus accionistas rechazar la oferta por considerarla insuficiente y arriesgada. Cabe recordar, como publicamos en Libre Mercado, que hace unos días el presidente de la entidad, Josep Oliu, llamaba a los accionistas a "enterrar" la operación.

Así las cosas, en un desayuno celebrado este viernes en el Foro Nueva Economía, en el que han participado César González Bueno, consejero delegado de la entidad catalana, y Josep Oliu, presidente del banco, se ha hecho público que ningún accionista del Sabadell ha acudido a la operación. Así lo ha confirmado el consejero delegado del Sabadell, que en tono sarcástico bromeaba: "¿no quieren ustedes saber cuántos han acudido a la OPA de este que se inició? Pues no tienen más que coger una botella de esas de cerveza, y es 0,0%".

Por su parte, el presidente de la entidad, Josep Oliu, ha insistido en que el precio ofrecido por BBVA no cumple con las exigencias del Consejo de Sabadell. "No es buena oferta y no es buena oferta porque el precio es bajo. No se está dando el valor que corresponde a Banco de Sabadell", ha afirmado. Además, ha añadido que "esta operación no tiene mucho interés para el accionista y, sobre todo, no tiene mucho interés para el accionista residente español", incidiendo también en que "el precio al que podría contemplar una operación yo mismo son muy altas, tan altas que no le van a dar nunca alcance".