La OPA de BBVA sobre Sabadell supone un punto de inflexión para el sector bancario español

Independientemente de su desenlace. En caso de prosperar, abriría la puerta a una mayor concentración, en línea con las recomendaciones del BCE, y podría servir de catalizador para nuevas operaciones, aunque con un proceso de integración más prolongado por las exigencias regulatorias.

Si no sale adelante, se mantendría el equilibrio actual: las entidades más rentables seguirían cotizando con prima, mientras que bancos como Sabadell o Unicaja conservarían un descuento, en un escenario de menor probabilidad de fusiones en el corto plazo. En cualquier caso, la volatilidad seguirá presente y el mercado permanecerá atento a los movimientos que reconfiguren el mapa financiero español.

De acuerdo con las estimaciones de Estrategias de Inversión para el cierre del ejercicio, la banca del Ibex 35 no muestra valoraciones exigentes en comparación con su historial o con sus homólogos europeos. En conjunto, cotiza a un PER medio de 10,2x y un PVC de 1,34x, con una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) cercana al 13%, una ratio CET1 en torno al 13,5% y un rendimiento por dividendo próximo al 5%. Son métricas razonables, especialmente si se contrastan con otros sectores del índice que presentan menor crecimiento y valoraciones más elevadas.

Por entidades, Unicaja y Sabadell destacan por su menor valoración en relación al valor en libros (0,87x y 1,11x), lo que refleja un descuento ligado a su menor rentabilidad relativa, aunque compensado con dividendos atractivos (5,7% y 6,3%). En el extremo opuesto, CaixaBank y Bankinter se negocian con múltiplos más elevados (PVC de 1,7–1,8x), en línea con su mayor ROE (14,7% y 16,1%) y su sólida capacidad de generación de beneficios.

Santander y BBVA se sitúan en una posición intermedia, con PER en torno a 9,5x y PVC entre 1,1–1,5x, apoyados en ROEs sólidos (11,8% y 15,3%). En su caso, el debate de valoración se centra más en la diversificación geográfica y en el desenlace de la OPA de BBVA sobre Sabadell, factores que podrían actuar como catalizadores adicionales.

2025e PER PVC ROE CET1 Divd-Yield SANTANDER 9,55 1,13 11,81% 13,00% 2,38% BBVA 9,49 1,45 15,29% 13,43% 4,94% CAIXABANK 11,22 1,69 14,67% 12,61% 6,22% SABADELL 9,2 1,11 12,00% 13,48% 6,27% BANKINTER 11,24 1,81 16,12% 12,69% 4,28% UNICAJA 10,27 0,87 8,50% 15,60% 5,67% MEDIAS 10,16 1,34 13,07% 13,47% 4,96%

Ratios calculados con estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado y cotización al cierre del 16/09/2025

En resumen, los múltiplos actuales apuntan a que la banca del Ibex 35 no está sobrevalorada, sino en línea con su capacidad de generación de beneficios y con un dividendo atractivo cercano al 5%, claramente por encima de la rentabilidad libre de riesgo. El mercado discrimina por calidad: premia a las entidades con mayor rentabilidad y diversificación, mientras que mantiene un descuento sobre aquellas con márgenes más ajustados, a pesar de que ofrezcan una remuneración por dividendo superior a la media.

