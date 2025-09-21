Echenique reivindica a Friedman y Ayuso: ¡Viva la libertad de elección de centro! (salvo si eres pijo)

Ni en El Mundo, ni en Libertad Digital, ni siquiera en la web del Juan de Mariana. Pablo Echenique publicaba hace unos días la más encendida defensa del modelo de servicios públicos del PP madrileño (libertad de elección de centro en Educación y especialista en Sanidad) que recuerdo. ¡Y en Canal Red! Si Milton Friedman levantara la cabeza... no lo creería.

Lo hacía, en uno de los medios de referencia de la extrema izquierda española, con motivo del cambio de centro de la familia Iglesias-Montero. Ya saben, Pablo Iglesias e Irene Montero han decidido matricular a sus dos hijos mayores en una nueva escuela, privada, que se encuentra cerca de su domicilio. Nada más conocerse la noticia, se generó un enorme revuelo y se multiplicaron en las redes los vídeos de archivo en los que se veía a los dos líderes de Podemos (especialmente a Iglesias) criticando la educación privada y presumiendo de que ellos llevarían a sus hijos a la pública.

Incluso desde la izquierda aparecieron críticas y acusaciones de incoherencia. Por eso, quizás, Echenique tuvo que salir a defender a sus amigos (y jefes). Éste, como el del chalet, es uno de esos sapos complicados de tragar para el votante podemita.

A mí más que la cuestión personal (el que hace lo contrario de lo que dice) lo que más me ha llamado la atención es la incoherencia legislativa. Porque desde hace décadas uno de los objetivos retóricos perseguidos con más saña desde la izquierda occidental ha sido el del cheque escolar (o sanitario). Ya saben, esa idea que Friedman popularizó en los 70 y 80 y que viene a decir algo así:

Los argumentos que se dan para explicar la necesidad de que exista una Sanidad y una Educación pública casi siempre se dirigen hacia la financiación (algo del tipo "si no lo pagara el Estado, los más pobres se quedarían sin esos servicios"). Sin entrar a discutir si eso es cierto, lo evidente es que este argumento no justifica el intervencionismo del modelo vigente. En Educación, por ejemplo, es perfectamente posible que el Estado pague la escolarización de todos los niños, pero que los padres escojan el centro que más se acerque a sus preferencias, ya sea público o privado. De esta manera, tendríamos lo mejor de los dos mundos: nadie se quedaría al margen del sistema, porque la financiación de la plaza quedaría asegurada; y los padres podrían escoger, con el añadido de que los ingresos de los centros estarían asociados al número de alumnos, con el incentivo que eso implicaría a hacer las cosas lo mejor posible.

Friedman explicaba que el modelo tradicional (y que sigue siendo dominante) de obligar a los niños a ir a la escuela pública más cercana a su casa generaba enormes problemas:

No es cierto que igualase las condiciones de todos: los más ricos pagaban (vía hipoteca) la entrada en los mejores colegios públicos . La teoría es que vas "donde te toque"; la práctica es que eliges el centro comprando casa cerca del que te gusta. Y sí, los precios de las casas también reflejan la calidad de los centros públicos del barrio (por ejemplo, con esas situaciones en las que en una calle los pisos valen un 30-40% más que en la de al lado, simplemente porque la primera está en la zona escolar buena).

Si el gobernante de turno imponía un temario contrario a las creencias familiares, los padres ya no estaban atados al currículum oficial . Podían buscar centros que encajasen más con su forma de ver el mundo .

La libertad de elección haría que se multiplicasen las diferencias entre escuelas. Con centros más clásicos en la forma de enseñanza, otros más innovadores, unos centrados en los deportes otros en música o ajedrez...

Pues bien, esto no gusta a la izquierda. A mí siempre me pareció una propuesta de lo más sensata. El Estado paga; el ciudadano recibe. Pero al intervencionista prototípico lo de que sus vecinos tomen decisiones no terminaba de convencerle. Hasta que Echenique planteó (quizás sin darse cuenta) una enmienda a la totalidad de la posición clásica del progresismo occidental. Y de paso, ofreció una de las más emocionantes defensas del modelo ayusista que uno recuerda. Deberían invitarle a Sol, a darle las gracias.

Cinco citas memorables

La columna pro-pepera del exportavoz de Podemos es impagable desde el principio. Pero la resumiremos aquí en las cinco citas más relevantes:

Es mentira que Irene y Pablo se vayan de la pública. Su hija sigue en un cole público del que Pablo e Irene siempre me hablan muy bien. Me han dicho que los docentes y las familias del colegio público de La Navata son maravillosos y que sus hijos y su hija han recibido una buena educación.

Una de las redacciones más claras de lo que yo denomino "El Teorema de la Dualidad Ayuso destrozadora – hospital maravilloso". Cada vez que un político de la izquierda acude a un servicio público madrileño, nos recuerda (en ocasiones en el mismo tuit, en apenas 240 caracteres) lo bueno que es ese centro público, la suerte que tenemos por disfrutar un modelo que garantiza a todos esos servicios de forma gratuita y lo malvados que son Ayuso y el PP, que están desmantelando el sistema. Al final, hemos leído tantas proposiciones del Teorema que ya sólo imaginamos dos opciones: o el PP madrileño es la entidad turboliberal más inepta que uno recuerda (treinta años arrasando un sistema público y los líderes de la izquierda no son capaces de encontrar ni un hospital malo en la región; bueno, quizás el Zendal) o los líderes de Podemos y el PSOE son los tipos más afortunados del planeta (les toca siempre el único servicio de urgencias que funciona y el único colegio que sí se preocupa por sus alumnos).

Irene y Pablo no eligieron ese colegio [en La Navata] solo porque es público y educa en metodologías avanzadas, sino también porque es una referencia educativa progresista en Madrid y, por tanto, un espacio seguro para sus hijos.

En el Madrid de Ayuso, un colegio público "educa en metodologías avanzadas" y es "una referencia educativa progresista". ¿Se imaginan algo parecido en una región gobernada por Podemos? ¿Un centro público que hiciera hincapié en valores tradicionales? Yo esto último no me lo imagino ni en el Madrid actual, en el que los padres conservadores saben que su mejor opción es la concertada. Pero es interesante que uno de los portavoces del partido morado lo reconozca con tanta deportividad.

Irene y Pablo se fueron a vivir a La Navata porque buscaban un ecosistema de valores cercanos a los nuestros. Eso es lo que representa el colegio público al que va su hija gracias a los profes y a las familias que eligen ese cole y forman una comunidad diversa y tolerante.

Este párrafo podría haberlo escrito el propio Milton. Ejemplo de manual de lo que decíamos antes: no todos los colegios públicos son iguales. Los hay buenos, regulares y malos. Los padres lo saben, así que los que tienen más dinero pagan con su hipoteca la cercanía al centro. ¿La libertad de elección, a la madrileña, termina con esta enorme ventaja de los ricos frente a los pobres? No, pero da muchas más alternativas a las familias de menos ingresos.

Han elegido un cole [privado] organizado, cuando volvió la democracia a España, por una cooperativa de trabajadores y profesores que hoy sigue siendo una cooperativa y que se atreve a poner en su web que reivindica valores como el feminismo, la democracia, los derechos humanos, la laicidad o la justicia social. Se atreven a hacerlo en 2025, en el Madrid de las mayorías absolutas de Ayuso, donde VOX y el PP ganan hasta en los barrios obreros.

Aquí es donde viene la parte tierna del artículo. Hablando del nuevo centro, Echenique nos explica que es un colegio que, en un entorno pepero-voxero, se resiste y reivindica valores progresistas. Aquí ya no hablamos de calidad, sino de principios. Otra reivindicación friedmanita: poder elegir centro también es bueno porque refuerza la libertad de pensamiento. Pocas cosas más odiosas que aguantar que a tus hijos les calienten la cabeza cada día con ideas que desprecias. A los vástagos de Iglesias-Montero esto ya no les pasará.

Sería maravilloso que este tipo de centros, como el que han elegido Pablo e Irene, que apuestan por una educación transformadora, formaran parte de la red pública pero no es así. En Madrid hay muy pocos. En Cataluña y en el País Vasco algunos más. Ojalá los sindicatos de clase fueran otra cosa y controlaran un sistema de cooperativas de maestros y trabajadores que formaran parte de la red pública para no dejarla a merced de los cambios electorales. Pero estamos en España.

Echenique sueña. Y nosotros con él. ¿Cómo podríamos hacer que colegios tan especiales "formaran parte de la red pública"? Sencillo. Otra vez Friedman: cheque escolar. De esta manera, no importaría si sigue ganando Ayuso o ¿peor? si gana Vox. Cualquier padre progresista podría llevar a sus hijos a estos colegios. Y como (seguro) tendrían tanto éxito entre el público madrileño, los cientos de cheques escolares que recaudarían les asegurarían la financiación a costa de los contribuyentes fachillas. Sería una venganza maravillosa.

La izquierda real

Colegios que se organizan según los criterios de sus maestros, padres que llevan a sus hijos a los centros que creen que son mejores para sus hijos, tanto en términos de calidad educativa como por coincidencia ideológica, múltiples formas de propiedad (desde el público tradicional a la cooperativa de profesores...). En Libertad de elegir Rose y Milton Friedman le dedicaban un capítulo muy bueno a esto; pero yo creo que Echenique lo resume mejor.

Eso sí, Echenique nos lo aclara cuando estábamos a punto de nominarle para el premio Juan de Mariana:

Es mentira también que [Pablo e Irene] se hayan llevado a sus hijos mayores a un colegio pijo. [...] Tenía toda la puñetera razón Pablo cuando dijo en la SER que la educación concertada, salvo contadísimas excepciones, está diseñada para untar de dinero público a los centros privados conservadores y para instalar un modelo educativo racista y segregador. [...] Ojalá la izquierda hubiera entendido en todas partes que regalar los conciertos a la Conferencia Episcopal fue un error.

¿Deberían tener margen de maniobra los centros para organizarse? Sí... pero siempre y cuando se organicen como a mí me gusta. ¿Está bien salirse de la pública si no te gusta el colegio que te ha tocado o si te gusta más otro? Sí, mientras no sea religioso o conservador. ¿Libertad de elección de centro? Por supuesto, mientras no sea colegio pijo.

Nos habíamos ilusionado y estamos en lo de siempre. La izquierda totalitaria que cree que hay dos tipos de ciudadanos: ellos y los demás.

En esto tampoco somos todos iguales: a mí me encanta los sistemas de libertad de elección entre otras cosas porque permiten a Iglesias y Montero escoger un colegio que a lo mejor me parece horrible o que tiene un enfoque educativo que me parece un disparate. No quiero imponerles a sus hijos mis ideas aunque en la región en la que vivimos sean mayoritarias. Ellos a los míos, sí.

Ya no lo explica Echenique, la crítica a Iglesias o Montero no tiene sentido. Los que les señalan desde la izquierda es porque no se han enterado de que el colegio "no es pijo". Menos mal que nos lo aclara; yo ya me estaba imaginando a Pablo, recogiendo a los niños en el Cayenne con el polito de Tommy. Y eso sí que no, coherencia ante todo.

