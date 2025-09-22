8 apps de control horario laboral gratis: ¿son fiables?

Existen multitud de herramientas de control horario en el mercado. Algunas como Kronjop están más orientadas a autónomos y pequeñas empresas; otras, como Hubstaff o Kenjo ofrecen soluciones ERP más complejas. Y luego están aquellas que se publicitan como apps de control horario gratuitas. Pero, ¿es cierto que son totalmente gratis? ¿Qué ofrecen a cambio? ¿Son de fiar?

Hemos probado algunas de las apps de control horario gratis más conocidas y te decimos si pueden convivir entre las mejores, o si están muy lejos de las opciones de pago más avanzada.

¿Cuáles son las mejores apps para fichar gratis?

Existen varias apps de control horario gratuitas que permiten gestionar el tiempo de trabajo, registrar las horas y generar informes. Entre las opciones más populares se encuentran Clockify, Jibble, Beep Time, Ficha.Work y TimeCamp.

Clockify

Clockify ofrece un plan gratuito con usuarios ilimitados y registro de horas en proyectos. Permite informes básicos y seguimiento en tiempo real desde web, móvil y escritorio. Este plan no incluye informes avanzados, control de productividad, ni funciones de gestión de equipo (estas solo están disponibles en los planes de pago).

Jibble

Jibble se caracteriza por ofrecer un plan 100 % gratuito para usuarios ilimitados, con fichaje mediante reconocimiento facial y geolocalización. Es una de las opciones más completas en cuanto a apps gratis de control horario. Aunque no restringe usuarios, la versión gratuita carece de integraciones avanzadas, soporte prioritario y reportes personalizados.

Beep Time

Beep Time es un software que permite fichar desde cualquier dispositivo, con geolocalización opcional y almacenamiento en la nube. Cumple la normativa básica de registro de jornada. Las funciones gratuitas se centran en el registro simple de entradas y salidas. No incluye personalización de informes ni integraciones con otras herramientas.

Ficha.Work

Ficha.Work está pensada para negocios familiares que buscan un sistema sencillo. Su plan gratuito permite registrar horarios de forma rápida y fácil. Está limitado a un máximo de 5 usuarios y no ofrece gestión avanzada de turnos ni conexión con sistemas externos de RRHH.

TimeCamp

TimeCamp combina el registro manual con el seguimiento automático de tiempo. Su plan gratuito incluye hasta 1 usuario premium o 3 usuarios básicos, ideal para autónomos o equipos muy pequeños. Aunque tiene esta versión gratuita, su funcionalidad completa solo está disponible con la versión de pago.

¿Son fiables las apps de fichaje gratuitas?

Si bien las apps gratuitas de control horario pueden ser atractivas en términos de coste inicial, es importante tener en cuenta que muchas tienen limitaciones. A continuación, detallamos algunos de los inconvenientes de las opciones gratuitas:

Limitadas : Muchas de estas apps solo ofrecen planes gratuitos para un número reducido de usuarios o funcionalidades, lo que puede no ser suficiente a medida que tu empresa crece. Suelen carecer de asesoramiento, soporte y no ofrecen soluciones ante cualquier duda o incidencia.

: Muchas de estas apps solo ofrecen planes gratuitos para un número reducido de usuarios o funcionalidades, lo que puede no ser suficiente a medida que tu empresa crece. Suelen carecer de asesoramiento, soporte y no ofrecen soluciones ante cualquier duda o incidencia. Sus planes de pago suelen ser más caros que otras apps : A menudo, las apps gratuitas tienen un salto significativo en el coste cuando se pasan a los planes premium, que incluyen más usuarios y funcionalidades adicionales.

: A menudo, las apps gratuitas tienen un salto significativo en el coste cuando se pasan a los planes premium, que incluyen más usuarios y funcionalidades adicionales. No cumplen la normativa de control horario en España : Aunque algunas aplicaciones incluyen funciones como la geolocalización, muchas no cumplen con los requisitos específicos de la normativa española, como los informes adecuados para Inspección de Trabajo. Incluso las hay que permiten el fichaje biométrico cuando está prohibido en nuestro país.

: Aunque algunas aplicaciones incluyen funciones como la geolocalización, muchas no cumplen con los requisitos específicos de la normativa española, como los informes adecuados para Inspección de Trabajo. Incluso las hay que permiten el fichaje biométrico cuando está prohibido en nuestro país. Se quedan cortas en caso de Inspección de Trabajo: Muchas apps gratuitas no generan informes detallados que sean útiles durante una inspección laboral, lo que puede generar problemas si no cuentas con las funciones adecuadas.

Alternativas a las aplicaciones de control horario gratuitas: opciones muy económicas

Kronjop

Kronjop es una de las mejores apps de control horario laboral para autónomos y pymes. Su precio de 2,80 euros al mes por empleado, sin importe mínimo, la hace especialmente atractiva para quienes buscan una solución económica, eficaz y sencilla de usar. Crea informes válidos para Inspección de Trabajo y su equipo ofrece asesoramiento sobre el método de fichaje óptimo, lo que asegura que tu empresa cumpla con la normativa española sin sorpresas.

Sesame HR

Sesame HR es una de las apps de control horario más populares en el mercado español, pensada para centralizar no solo fichajes, sino también turnos, ausencias y procesos de RRHH. Sus planes comienzan desde 4,75 € por usuario/mes, pero aplican importes mínimos mensuales: por ejemplo, el plan HR Time requiere un mínimo de 71,25 €, el HR Starter 82,50 € y el HR Professional 93,75 €.

Factorial

Factorial se presenta como una plataforma de recursos humanos integral que incluye el control horario. Su precio parte de 5,5 € por usuario/mes, aunque al igual que en Sesame, suele aplicarse un importe mínimo mensual que ronda los 120 € desde 1 a 19 empleados. Por este motivo, resulta más adecuada para empresas medianas y grandes que aprovechan todas las funcionalidades de RRHH.

Skello

Skello se centra en la gestión de turnos y planificación de equipos, lo que la hace muy atractiva para negocios con horarios complejos, como restauración o retail. Su precio arranca en 49 €/mes con tarifa fija, independientemente del número de empleados. Esto puede ser ventajoso para empresas con muchos trabajadores, pero poco competitivo para pequeños negocios que solo necesitan un control horario sencillo.

TramitApp

TramitApp destaca por su flexibilidad: permite registrar entradas, salidas y descansos, gestionar ausencias y firmar documentos en una sola plataforma. Su precio comienza en 3 €/usuario/mes y, a diferencia de otras opciones, no exige importes mínimos.

Precauciones si vas a usar una app gratuita de control horario

Aunque las aplicaciones para control horario gratuitas pueden ser una solución útil en primera instancia, lo cierto es que tarde o temprano la mayoría de empresas y profesionales acaban por decantarse por opciones de pago más fiables.

En cualquier caso, tanto si se elige una app de registro horario gratis como una de pago, se deben tener en cuenta algunos factores clave:

Cumplimiento normativo : Asegúrate de que la app cumpla con la normativa vigente en España, por ejemplo el RGPD y LOPDGDD.

: Asegúrate de que la app cumpla con la normativa vigente en España, por ejemplo el RGPD y LOPDGDD. Precio real : Las apps "gratuitas" suelen ofrecer sus planes gratis para captar al usuario y llevarle a sus planes de pago. Ten cuidado también con los mínimos ocultos en apps de pago o las tarifas planas que pueden resultar inaccesibles para pequeñas empresas.

: Las apps "gratuitas" suelen ofrecer sus planes gratis para captar al usuario y llevarle a sus planes de pago. Ten cuidado también con los mínimos ocultos en apps de pago o las tarifas planas que pueden resultar inaccesibles para pequeñas empresas. Facilidad de uso : Pymes y autónomos necesitan herramientas sencillas de implementar, con funcionalidades claras y fáciles de usar. Algunas apps gratuitas adolecen de fallos de diseño, interfaz poco claras, bugs y errores en sus funciones.

: Pymes y autónomos necesitan herramientas sencillas de implementar, con funcionalidades claras y fáciles de usar. Algunas apps gratuitas adolecen de fallos de diseño, interfaz poco claras, bugs y errores en sus funciones. Soporte y asesoramiento: El soporte es clave para resolver dudas y asegurar el cumplimiento, especialmente para autónomos y pymes sin experiencia previa en el uso de software de control horario.

En resumen, el uso de apps de control horario se ha vuelto indispensable para garantizar el cumplimiento legal en cuanto al registro de la jornada laboral. Mientras que las opciones gratuitas pueden parecer atractivas, las apps de control horario laboral como Kronjop, Skello o Sesame Time ofrecen un valor añadido significativo en términos de cumplimiento normativo, asesoramiento e informes válidos para Inspección de Trabajo a un precio asequible.