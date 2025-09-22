La inflación vuelve a subir en España gracias a los impuestos

Los precios no terminan de moderarse, sino que consolidan el cambio de tendencia, de nuevo alcista. La inflación en agosto se sitúa en el 2,7% interanual, cuatro décimas más que los datos de junio y la misma que la del indicador adelantado de julio, si bien una décima menos que el dato definitivo de julio. No deja de ser un mantenimiento de la aceleración interanual vivida en los últimos meses.

Por su parte, la subyacente se acelera al 2,4% interanual, con un crecimiento mensual del 0,3%. Al ser la subyacente la inflación más estructural, al eliminar de ella los componentes más volátiles, muestra que todavía hay cierta resistencia a la baja en los precios. Hay, por tanto, una aceleración de la inflación subyacente y un mantenimiento de la general que no cambia la tendencia del mes previo.

Adicionalmente, podemos comprobar cómo los impuestos elevan los precios, ya que el IPC a impuestos constantes de agosto se situó en un 2,2% interanual, cinco décimas menos que el IPC, con lo que sólo las subidas de impuestos están elevando los precios en medio punto interanual en este mes.

Lo grave además es que estos ritmos de crecimiento de inflación se producen sobre niveles de precios muy elevados alcanzados en los meses anteriores, con lo que sigue mermando el poder adquisitivo de los agentes económicos. La acumulación del deterioro de dicho poder adquisitivo es intensa y los agentes económicos han ido gastando sus ahorros y ajustando su cesta de la compra.

Es cierto que la rebaja de tipos puede dejarles algo de renta disponible si tienen financiación a tipo variable y se la revisan, pero esa mayor laxitud en tipos puede traducirse en un repunte mayor de la inflación, que es preocupante. Todo ello, hace que desde que gobierna Sánchez la inflación haya subido un 22,45%, mientras que la subyacente, durante su mandato, lo haya hecho un 20,27%.

Además, la preocupante evolución del crecimiento económico, basado en el gasto público (que ha expulsado a la inversión), ha tensado los precios al alza durante mucho tiempo, con riesgo de rebrote inflacionista por los acuerdos arancelarios, que aunque se haya llegado a un pacto no deja de ser un elemento que subirá los precios. Además, dichos acuerdos arancelarios con EEUU no terminan de estar claros nunca, con muchos sectores que pueden verse muy penalizados.

Adicionalmente, nos encontramos con otro elemento que puede presionar al alza los precios, que es la guerra en Oriente Próximo, que podría llegar a consolidar el encarecimiento del petróleo y el estrangulamiento de suministros en caso de cierre del Estrecho de Ormuz si sufre un recrudecimiento.

Somos más pobres. Ése será el triste legado económico de Sánchez: las revisiones hacia arriba del PIB no pagan facturas; la economía real de los ciudadanos ve cómo cada vez puede afrontar sus gastos con menor amplitud, porque su poder de compra ha caído, porque se han empobrecido, y eso no hay nadie que pueda esconderlo; simplemente, basta con observar la vida cotidiana de los ciudadanos en el supermercado, donde es más palpable.