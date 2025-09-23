Bill Gates premia a Pedro Sánchez por su supuesta labor humanitaria: "Está salvando vidas"

Hace tiempo que Pedro Sánchez no puede salir a la calle sin que buena parte de la ciudadanía exprese su rechazo hacia su labor política y hacia su persona. Aunque el Ejecutivo nos venda que esto son casos aislados que están impulsados por "la derecha y la ultraderecha", el presidente del Gobierno es consciente de las reacciones que suscita su mera presencia en el espacio público.

Dada esta situación, Sánchez necesita sentirse respaldado, y ese apoyo lo encuentra entre un sector muy concreto de los progresistas del mundo, sobre todo de aquellos que tienen o aspiran a tener influencias a nivel internacional. Por ello, no es de extrañar que haya sido Bill Gates –magnate norteamericano fundador de Microsoft, que no esconde su estrecho compromiso con las ideas más radicales de la izquierda— quien ha galardonado al presidente español por sus supuestas aportaciones humanitarias a nivel global.

Los chiringuitos de la ayuda al desarrollo

Ha sido durante la primera noche de su viaje a Nueva York cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido reconocido por su labor humanitaria. Tal y como ha confirmado La Moncloa, la Fundación Gates ha otorgado al líder socialista el Premio Global Goalkeeper, con el que se pretende reconocer el compromiso con la agenda de ayudas al desarrollo, una de las grandes obsesiones de la socialdemocracia a nivel mundial.

Así, el presidente español ha tenido oportunidad para presumir del papel que quiere jugar su Ejecutivo a nivel internacional, destacando que, mientras otros donantes están retirando parte de sus fondos, España apuesta por reforzar su colaboración en el ámbito de salud global. De esta forma, el empresario estadounidense y el presidente español han conversado sobre la necesidad de invertir en cooperación con el fin –dice el gabinete gubernamental– de lograr "un mundo más próspero e igualitario, y a la vez más seguro y estable".

Asimismo, en este contexto, Sánchez y Gates se han extendido también acerca del impacto del cambio climático sobre la salud. Así las cosas, el magnate ha querido destacar que, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, "hemos visto cómo España se ha convertido en uno de los países donantes más comprometidos del mundo". De hecho, Gates llegó a decir que la labor del presidente español está salvando vidas, tanto en España como a nivel mundial.

No obstante, lo cierto es que la política de ayudas al desarrollo no ha servido para nada, lo cual hace sospechar que los organismos que fomentan este tipo de iniciativas sean, en el fondo, instituciones con fines lucrativos. En Libre Mercado hemos explicado que estos programas han fracasado, habiendo sido en muchos casos, incluso, contraproducentes para los más pobres. Asimismo, hemos destacado que hasta el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado sobre la ineficiencia y el descontrol de estos programas.

Viejos amigos

En todo caso, esta no ha sido la primera ocasión en la que se han encontrado Pedro Sánchez y Bill Gates. Tampoco es la primera vez en que ambos han alardeado de su supuesto compromiso con el bienestar de la población, mostrando en realidad que su ideal para el futuro de la humanidad pasa por renunciar a nuestra libertad y someternos a los dictados de la izquierda.

Como publicamos en Libre Mercado, en enero del año pasado, en el marco del Foro de Davos, el empresario y el líder socialista mantuvieron un encuentro en el que, con la excusa también de garantizar la llamada "salud global", quisieron camuflar su autoritarismo con el relato de la transición verde y la transición ecológica para "construir un mundo más sano, limpio y justo".

Del mismo modo, en el acto de entrega del Premio Global Goalkeeper 2025, Bill Gates ha recordado que ya en el año 2019 el presidente español acudió a la gala de entrega del premio y anunció que España volvería a formar parte de la comunidad de donantes. A este respecto, Gates quiso reconocer que Sánchez ha cumplido con este acuerdo, habiéndose comprometido además a que España donará en el año 2030 el equivalente al 0,7% del PIB.