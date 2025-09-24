¿Está el INE manipulando las estadísticas en favor de Sánchez?

En los últimos tiempos, el INE ha llevado a cabo distintas revisiones estadísticas que, pese a ser algo normal, resultan llamativas porque siempre han favorecido el discurso del Gobierno y, además, han registrado una volatilidad sin precedentes. Sin embargo, a la presidenta del INE parece no gustarle que los medios pongan en duda las prácticas del organismo oficial estadístico de nuestro país. Así, hace apenas unos días, la institución publicó un comunicado donde señalaba directamente a un grupo de economistas que se habrían pronunciado en este sentido, entre ellos un colaborador de esRadio y Libre Mercado, Javier Santacruz.

Estas sospechas parecen especialmente justificadas con un Ejecutivo como el de Pedro Sánchez, que ha demostrado que tiene por objetivo colonizar las instituciones del Estado para sirvan a sus intereses políticos. Así ha ocurrido con el Banco de España tras la llegada de José Luis Escrivá, por ejemplo, o con el CIS de Tezanos, cuyas encuestas han perdido toda la credibilidad. Recordemos, en este sentido, que en junio de 2022 el Gobierno obligó a dimitir a Juan Manuel Rodríguez Poo, a quien sucedió Elena Manzanera en la presidencia del instituto, tras la polémica por las injerencias del Ejecutivo.

Así las cosas, uno de los economistas que ha querido señalar el INE, José Ramón Riera, ha publicado una carta abierta dirigida a la presidenta de esta institución en El Debate, donde reclama a Manzanera "independencia, transparencia y credibilidad". No obstante, los señalados por el INE se muestran orgullosos de ello. En estos términos se ha expresado el también aludido Javier Santacruz en Con Ánimo de Lucro, donde ha detallado la forma en que el organismo ha revisado sus cifras y las razones que han motivado este movimiento.