Vuelve el Madrid Economic Forum: Milei regresa a España y clausurará el evento liberal del año

El próximo sábado 14 de marzo regresa a Madrid el mayor evento liberal del año, el Madrid Economic Forum. Una vez más, el presidente argentino, Javier Milei, clausurará el evento. Pero también comparecerán otros grandes referentes del Juan Ramón Rallo español, como Juan Ramón Rallo, Miguel Anxo Bastos, Manuel Llamas o Daniel Lacalle.

Así, uno de los organizadores del evento, Marc Urgell, y uno de los ponentes que participarán del mismo, Hermenegildo Altozano, comentan en Con Ánimo de Lucro todos los detalles del que promete convertirse en una cita anual ineludible.

Un foro independiente

Uno de los grandes logros de los organizadores del Madrid Economic Forum, como ocurrió ya el año anterior, es el de haber logrado convocar a miles de personas, así como a grandes referentes del liberalismo español y mundial, sin contar con apoyo ni financiación pública. Al contrario, este es un foro independiente que se financia exclusivamente con capital privado, sin apoyo de partidos políticos ni gobiernos.

Javier Milei volverá a encabezar el foro, acompañado de Juan Ramón Rallo, Anxo Bastos, Daniel Lacalle y Manuel Llamas, entre otros. Así, durante la entrevista los organizadores destacan que, no obstante, en esta nueva edición también se van a introducir voces críticas como las de Eduardo Garzón y Roberto Vaquero, con el fin de alimentar el debate y evitar la "cámara de eco" del liberalismo.

Durante la entrevista, han comentado cómo la intervención del Estado en mercados y precios y la carga fiscal que recae sobre los ciudadanos está reduciendo la renta disponible. De este modo, explican cómo la regulación y los impuestos especiales dificultan la vivienda, la libertad económica y la iniciativa privada.

Precisamente, Urgell destaca que la educación y la formación son la mejor defensa frente a la propaganda política. La falta de cultura financiera en colegios y universidades limita la capacidad de análisis crítico. Por ello, el foro busca acercar la economía y el liberalismo a un público más amplio, incluyendo jóvenes y emprendedores, mediante conferencias, debates y redes sociales.