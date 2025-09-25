Así será el calendario laboral de 2026: 14 festivos y al menos cuatro puentes garantizados

El calendario laboral de 2026 incluirá nueve festivos comunes en toda España y cuatro puentes garantizados. El año 2026 contará con 14 días festivos, de los cuales 12 son de carácter nacional o autonómico y 2 corresponden a cada municipio, según establece la normativa laboral. Los gobiernos autonómicos han ido aprobando sus respectivos calendarios, a la espera de la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De los 12 festivos nacionales y autonómicos, nueve son de carácter obligatorio y comunes a todas las comunidades autónomas, salvo que coincidan en domingo. En 2026 estas fechas serán: 1 de enero (Año Nuevo), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

En este ejercicio, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre caerán en domingo, lo que permitirá a las comunidades trasladar esas festividades al lunes o sustituirlas por otra jornada.

Festivos de carácter opcional

Junto a esos nueve festivos, la normativa ofrece a las comunidades la posibilidad de escoger entre tres fechas opcionales: 6 de enero (Día de Reyes), 2 de abril (Jueves Santo), 19 de marzo (San José) o 25 de julio (Santiago Apóstol). Cada comunidad decide en su calendario laboral si incorpora estas jornadas o las sustituye por otras propias de su tradición o cultura.

Por otro lado, el próximo año los trabajadores podrán disfrutar de, al menos, cuatro fines de semana largos comunes en toda España: 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (viernes, Fiesta del Trabajo), 12 de octubre (lunes, Fiesta Nacional) y 25 de diciembre (viernes, Navidad). A estos se podrían sumar otros puentes en función de las decisiones de cada comunidad autónoma sobre los festivos trasladables.

Distribución por comunidades

Los gobiernos regionales ya han aprobado sus calendarios laborales de 2026, incorporando los festivos nacionales obligatorios, los opcionales y los propios de cada autonomía. A estos se añadirán los dos días festivos locales que fija cada ayuntamiento, completando así los 14 días laborables festivos que marca la ley para cada trabajador en España.

Andalucía

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes (Epifanía del Señor).

28 de febrero, sábado. Día de Andalucía .

. 2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

6 de diciembre. Día de la Constitución, de nuevo, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Aragón

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

23 de abril, jueves. Día de Aragón.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

6 de diciembre. Día de la Constitución, de nuevo, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Principado de Asturias: Las festividades autonómicas para la región no han sido aprobadas oficialmente por el Gobierno Principado de Asturias.

Islas Baleares

1 de enero. jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

1 de marzo. Día de las Islas Baleares , al ser domingo se traslada al 2 de marzo.

, al ser domingo se traslada al 2 de marzo. 2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

26 de diciembre, sábado, segunda fiesta de Navidad.

Canarias

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

30 de mayo, sábado. Día de Canarias .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Canarias fija un festivo, dentro de las 12 fiestas nacionales y autonómicas, para cada una de sus islas. En Tenerife: 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria. En La Palma: 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves. En Gran Canaria: 8 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora del Pino. En Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre, festividad de Nuestra Patrona de Los Volcanes. En Fuerteventura: 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de La Peña. En El Hierro: 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes. En La Gomera: 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.

Cantabria

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

28 de julio, martes. Día de las Instituciones de Cantabria.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

15 de septiembre, martes. La Bien Aparecida .

. 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

6 de diciembre. Día de la Constitución, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Castilla y León

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

23 de abril, jueves. Día de la comunidad .

. 1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

6 de diciembre. Día de la Constitución, de nuevo, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Castilla-La Mancha

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

4 de junio, jueves. Festividad del Corpus Chisti .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Cataluña

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

24 de junio, miércoles. San Juan .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

11 de septiembre, viernes. Diada .

. 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

26 de diciembre, sábado. San Esteve.

Comunidad Valenciana

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes, martes.

19 de marzo, jueves. San José.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

24 de junio, junio. San Juan.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

9 de octubre, viernes. Día de la Comunidad Valenciana .

. 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Extremadura

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

8 de septiembre, martes. Día de Extremadura .

. 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

6 de diciembre. Día de la Constitución, de nuevo, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Galicia

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

24 de junio, miércoles. Día de San Juan.

25 de julio, sábado. Día Nacional de Galicia .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Comunidad de Madrid

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

2 de mayo, sábado. Día de la Comunidad de Madrid .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

6 de diciembre. Día de la Constitución, de nuevo, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Región de Murcia

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

9 de junio, martes. Día de la Región de Murcia .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

6 de diciembre. Día de la Constitución, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Navarra

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril, Jueves Santo.

3 de abril, Viernes Santo.

6 de abril, Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Fiesta del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

1 de noviembre. Día de Todos los Santos, al ser domingo se traslada al 2 de noviembre.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

País Vasco

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

25 de julio, sábado. Día de Santiago.

15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

La Rioja

1 de enero, jueves. Año nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

9 de junio, martes. Día de La Rioja .

. 15 de agosto, sábado. Día de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

6 de diciembre. Día de la Constitución, al ser domingo se traslada al 7 de diciembre.

8 de diciembre, martes. Día de la Inmaculada.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Ciudad Autónoma de Ceuta

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Día de Reyes.

2 de abril: Jueves Santo.

3 de abril, Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Fiesta del trabajo.

27 de mayo: Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio) .

. 5 de agosto, miércoles. Nuestra Señora de África.

15 de agosto, sábado. Asunción de la Virgen.

2 de septiembre, miércoles. Día de Ceuta .

. 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional de España.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Ciudad Autónoma de Melilla: todavía no se ha publicado.