Innovando a nuevas alturas (ACS)

En CPB Contractors, nuestro compromiso con la inversión en innovación está transformando la forma en que ejecutamos nuestros proyectos. Y ahora, gracias a nuestra transformación digital, que incluye la Entrega Digital Integrada, esto incluye las tecnologías emergentes de aviación.

"Con la digitalización y las nuevas herramientas digitales, obtenemos una ventaja competitiva al usar la tecnología en la ejecución de proyectos", afirma Dave Richey, gerente de grupo de Survey.

"Los beneficios que el uso de drones puede aportar a los proyectos incluyen la mejora de la calidad de los datos, su disponibilidad más rápida y la posibilidad de visualizarlos. Esta tecnología también puede reducir los riesgos físicos al reducir las interacciones entre personas y lugares de trabajo".

Bryce Hoffman, gerente de topografía de NEWest Alliance, afirma que los drones permiten a su equipo capturar más terreno y realizar un seguimiento rápido y preciso del progreso de las obras civiles, utilizando menos recursos. "Esto mejoró la seguridad, nos ahorró tiempo y dinero, y permitió al equipo de construcción obtener la información necesaria con rapidez y claridad".

Los datos de los drones pueden ser utilizados por diseñadores y equipos de construcción, y todas las unidades de negocio tienen acceso a ellos. Esto significa que podemos supervisar y validar la limpieza y confirmar la ausencia de contaminación. Además, el equipo comunitario puede evaluar y gestionar cualquier obra que pueda afectar a residentes y negocios.

Kevin Gonzales, analista sénior de levantamientos SIG, afirma que se desplegaron drones en M12 para realizar levantamientos aéreos bimensuales. "Estaban equipados con cámaras de alta resolución que capturan rápidamente imágenes y datos aéreos del sitio, lo que permite a los equipos monitorear el progreso, realizar inspecciones del sitio y evaluar las condiciones, sin necesidad de levantamientos manuales".

Los resultados de la tecnología de drones también pueden generar modelos 3D y mapas topográficos, proporcionando a los ingenieros una comprensión más clara del terreno, los cálculos y el progreso del proyecto.

Max Godley, Gerente de Grupo de Ingeniería Digital e Innovación, afirma que las imágenes de drones nos permiten generar mallas de realidad 3D, alojadas en aplicaciones BIM, para elementos construidos como puentes y estructuras. "Con esta tecnología, el cielo es el límite".