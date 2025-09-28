Maika y el taller de su padre: del ordenador lento a negocio digital gratis

Maika, estudiante de ADE, descubrió este verano que el taller de fontanería de su padre no existía en Google y que el ordenador del negocio apenas funcionaba. Entre facturas atrasadas, avisos por WhatsApp y clientes que llegaban "por el primo del vecino", vio claro el problema: sin presencia digital, el negocio quedaba invisible. ZetaPlus y Libertad Digital le ofrecieron una solución.

La solución llegó al solicitar el Kit Digital a través de ordenadorlibertad.es. El resultado: ordenador nuevo para el taller y una web profesional que ya aparece en las búsquedas de "fontanero + su barrio". Todo ello gratis, sin adelantar ni un euro y con la gestión completa del equipo técnico —"sí, incluso el IVA anticipado"—.

El antiguo ordenador

El viejo ordenador no se tiró: Maika se lo ha quedado para la universidad. "Mi padre factura mejor con la web nueva y yo tengo portátil para los apuntes", señala Maika. El resultado es que al final el negocio cuenta con un mejor ordenador (y una web profesional) y la estudiante está equipada para la universidad.

Si tu familia o tu negocio están en esa situación, entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675 y podrás optar a ordenadores valorados en 1.000 euros como por ejemplo el Acer TravelMate P2, Dell Latitude 3550, Asus ExpertBook B36, Samsung Galaxy Book4, Lenovo ThinkBook 16 Gen 8, Asus ExpertBook B34 o el HP EliteBook 845 G11. Europa pone los fondos y ZetaPlus, lo gestiona para ti con la colaboración de Libertad Digital.

Todos los datos del programa

Si eres autónomo o microempresa, llevas más de seis meses de actividad y estás al día con Hacienda y Seguridad Social tú también puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 € con el programa Kit Digital. Este kit ya ha movilizado más de 3.000 millones de euros, pero recuerda, las convocatorias activas hasta el 31 de octubre de 2025 (para autónomos y micropymes).

Por otro lado, otro de los aspectos importantes de esta oferta es el apartado de la creación gratuita de una web profesional. Una vez rellenado el formulario de solicitud para adquirir el ordenador y sea aprobada la ayuda, desde ZetaPlus comenzarán a trabajar en el desarrollo de la web.

Para poder acceder a esta oferta solo es necesario seguir algunos pasos. En primer lugar, deberás rellenar el formulario de contacto. A continuación, te llamarán para confirmar los requisitos y pedir tu autorización vía SMS (podrás también elegir el modelo de ordenador). La empresa actúa como tu representante y se encarga de rellenar todos los impresos y llevar a cabo la gestión de los trámites.

El programa Kit Digital forma parte de una subvención pública, legal y respaldada creada por el Gobierno de España que se encuentra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se integra en la estrategia España Digital 2025 y en el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Preguntas frecuentes

¿Es completamente gratis?: Sí. Es una subvención 100 % financiada con fondos europeos. Tú no pagas nada por adelantado.

¿Y el IVA?: Nosotros lo anticipamos. Cuando lo deduzcas en tu declaración trimestral, nos lo abonas.

¿Qué tipo de ordenador recibiré?: Un equipo nuevo, completamente configurado y listo para trabajar desde el primer día.

Ya tengo web, ¿Qué hacéis entonces?: Creamos una web complementaria que refuerza tu posicionamiento sin tocar la actual.

Solicítalo ya en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675