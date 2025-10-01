El megaproyecto que traerá la 'playa' al interior de España

El Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) ha aprobado la adjudicación de los terrenos municipales para la construcción de Alovera Beach, un parque de ocio acuático promovido por el grupo empresarial de Félix Abánades López. El proyecto, con una inversión superior a los 20 millones de euros, comenzará sus obras a finales de 2025 y prevé abrir parcialmente al público en la primavera de 2027.

El complejo se levantará sobre más de 104.000 metros cuadrados de superficie e incluirá una laguna con zonas diferenciadas para baño y navegación. En torno a ella se habilitarán 16.000 metros cuadrados de arena blanca, además de instalaciones de restauración, atracciones acuáticas, espacios deportivos, eventos y un Beach Club. Según el comunicado de Alovera Beach, el diseño busca convertirse en una alternativa de ocio cercana a Madrid, situada a solo 30 minutos de la capital.

Tecnología para un consumo reducido de agua

La laguna se construirá con la tecnología de Crystal Lagoons, compañía que ha desarrollado más de un millar de proyectos similares en 60 países. El sistema funciona con un circuito cerrado, en el que únicamente se repone el agua perdida por evaporación, lo que permite ahorrar hasta un 60% de agua en comparación con una zona verde equivalente. Además, contará con un sistema de desinfección por pulsos que reduce hasta cien veces el uso de productos químicos frente a las piscinas convencionales.

El parque incorporará medidas para minimizar su impacto ambiental. Según datos certificados por Bureau Veritas, este tipo de lagunas consumen entre un 1,4% y un 2,2% de la electricidad de una piscina tradicional del mismo tamaño. De este modo, se reducen tanto los costes de mantenimiento como la huella de carbono asociada al funcionamiento de las instalaciones.

El proyecto contempla la creación de más de 140 empleos directos, a los que se sumarán otros puestos indirectos vinculados al sector servicios y la actividad turística. Desde la promotora destacan que la ubicación, a poca distancia de la Comunidad de Madrid y con buenas conexiones por carretera, permitirá atraer visitantes que actualmente se desplazan cientos de kilómetros en busca de experiencias similares.