Los inspectores de Hacienda denuncian la creación de una "estructura tributaria paralela" en Cataluña

Alarma entre los inspectores de Hacienda por los últimos acontecimientos sobre la entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó ayer jueves su "profunda preocupación ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que modifica su régimen jurídico para adaptarlo a las supuestas necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular de la Generalidad.

"Esta medida, que ha sido adoptada sin respaldo legislativo alguno que justifique la urgencia del decreto ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela, pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial" denuncian los inspectores.

Esta misma semana, el Parlamento de Cataluña ha convalidado el decreto ley de "medidas urgentes" en el ámbito del régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) para adaptarla a "las necesidades futuras de la hacienda catalana", como sería empezar a cobrar el IRPF. PSC-Units, ERC, Comuns y CUP votaron a favor; Junts se abstuvo y PP, Vox y AC votaron en contra.

Para IHE, la llamada financiación singular "no deja de ser una

aspiración sin plasmación normativa, puesto que no se ha efectuado ninguna modificación del sistema de financiación vigente" como puede ser una modificación de la LOFCA. Por tanto, "se está desarrollando un régimen jurídico basado en una entelequia que no tiene en la actualidad ningún amparo legal".

Hasta el momento "no se han presentado razones jurídicas o económicas que justifiquen la duplicación de funciones, ya asumidas y desarrolladas con excelentes resultados, por la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y, por tanto, esta iniciativa de desarrollo del régimen

jurídico de la Agencia Tributaria Catalana, que carece de respaldo legal, supone un despilfarro de recursos sin justificación económica, instaurando mayores costes y cargas administrativas para la prestación de los servicios públicos".

La incertidumbre sobre su futuro entre los inspectores que trabajan en la región de Illa es total. Piden explicaciones a María Jesús Montero. "Es muy preocupante el desamparo de los funcionarios de la AEAT en Cataluña ante la falta de explicaciones y garantías por parte de la ministra de Hacienda, que sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria Catalana, como desde ERC se indicó a mediados de septiembre" aseguran.

A estos efectos, "preocupa lo establecido en la proposición de ley que ERC ha presentado recientemente en el Congreso, que recoge una nueva disposición adicional a la LOFCA para la transferencia de los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos en relación con delegación de competencias en materia de IRPF, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la modificación" dicen.

Resultan también "alarmantes" las declaraciones de la consejera de Economía y Finanzas de Cataluña, en las que expresa su intención de gestionar progresivamente impuestos estatales, aspirar a una hacienda catalana, y recaudar todos los impuestos. Más

inquietante aún, si cabe, es la referencia a la creación de una subsede de la Agencia Tributaria estatal en la ATC, mencionada en el marco de la reunión bilateral del pasado 14 de julio".

Estas aspiraciones "contrastan con la realidad actual: la propia consejera ha reconocido que la Agencia Tributaria Catalana carece de personal técnico especializado —ni siquiera cuenta con un informático— y que el número de inspectores no supera la treintena. Aunque el decreto contempla la creación de un cuerpo de informáticos y la

convocatoria de becas para preparar oposiciones, estas medidas no pueden equipararse a la experiencia y capacidad operativa de la Agencia Tributaria estatal" apuntan.

Por todo lo anterior, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado insta a las Comunidades Autónomas a "evaluar la posibilidad de interponer recurso contra esta medida".