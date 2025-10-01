Nuevo festín recaudatorio en Hacienda. Según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT), las arcas del Estado ingresaron la inédita cifra de 182.354 millones de euros en impuestos desde enero hasta julio de este año. Así, en los siete primeros meses de 2025, el departamento de María Jesús Montero recaudó 17.877 millones más que en el mismo periodo de 2024.

Exceptuando el año 2020 (por la pandemia del coronavirus), el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido anotándose récord tras récord en recaudación en cada ejercicio.

Recauda lo mismo que en todo un año

Para tener una visión todavía más clara de la magnitud de este incremento sistemático de los impuestos que pagan los contribuyentes, resulta interesante comparar esos 182.354 millones ingresados en los siete primeros meses de 2025 con el año 2015.

Y es que, precisamente, hace 10 años, las arcas estatales obtuvieron 182.009 millones de euros, pero esa cuantía corresponde a todo el ejercicio completo. Así, vemos que el Ejecutivo ha recaudado hasta julio lo mismo que recaudó en todo el año 2015.

Como se observa en la tabla anterior, hace una década, Hacienda recaudó por IRPF un total de 72.346 millones de euros durante todo 2015, mientras que solo de enero a julio de este año, el fisco ha superado con creces esa cuantía.

En concreto, los ingresos por IRPF hasta el séptimo mes del año se dispararon un 12,4% hasta los 91.236 millones de euros (10.078 millones más que en 2024). Detrás de este éxito recaudador se encuentra la negativa de Hacienda de deflactar la parte estatal de este tributo desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021. Esto supone una subida de impuestos por la puerta de atrás, y sin pasar por el Congreso.

La subida de impuestos oculta de Hacienda

Según cálculos del REAF, cogiendo como ejemplo la escalada del IPC desde enero de 2022 hasta diciembre de 2024 (un 12,5%), por no deflactar la tarifa, Hacienda se queda con entre 200 y 207 euros en un contribuyente que obtenga una renta de apenas 25.000 euros al año.

En el caso de los ciudadanos con rentas de 30.000 euros, la subida de impuestos silenciosa del Gobierno es todavía mayor: 250 euros. Para las rentas de 45.000, de 70.000 y de 350.000 euros al año, donde el impuesto por la puerta de atrás de Montero llega a superar los 1.500 euros al año.

Por el lado del IVA, el segundo impuesto por el que más recauda Hacienda, los ingresos por este tributo en lo que llevamos de 2025 también superan a los de todo el ejercicio 2015, aunque en menor cuantía que en el caso del IRPF.

Si hace una década el fisco ingresaba 60.305 millones por IVA, en los siete primeros meses del año, la recaudación fue de 62.907 millones de euros. En el caso de los Impuestos Especiales (19.147 millones) y en el Impuesto de Sociedades (20.649 millones), Hacienda no logró batir hasta julio la recaudación de todo un año.

Agosto rompe los 200.000 millones de recaudación

Ya hasta agosto de 2025, último mes con datos disponibles, la recaudación siguió creciendo y superó los 200.000 millones. En concreto, Hacienda recaudó 209.851 millones en los ocho primeros meses del año.

De nuevo, como se observa en la tabla anterior, Hacienda logró recaudar más en todos los principales tributos, IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales.